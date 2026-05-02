Caputran a supuestos pandilleros con armas y municiones

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este sábado 2 de mayo de la captura de al menos cuatro supuestos pandilleros con armas y municiones.

La PNC informó que la operación se ejecutó la noche del viernes en el km 81.5, en Nueva Concepción, Cuilapa, Santa Rosa.

Agregó que uno de los capturados ya estuvo en la cárcel por varios delitos.

"Dos son originarios de Cuilapa, Santa Rosa, y los otros dos de la zona 19 capitalina", informó la Policía.

La institución policial explicó que los supuestos pandilleros se moviliaban en un vehículo tipo sedán cuando fueron interceptados.

Se les fueron incautadas tres pistolas, que eran portadas en forma ilegal y tenían reporte de robo.

Además les fueron decomisadas tolvas y municiones para varios tipos de armas.

De acuerdo con los registros de las autoridades, uno de los capturados tiene antecedentes criminales por tenencia ilegal de arma de fuego y hechiza que datan del 2017 y 2018.

La PNC dijo que los capturados forman parte de una "estructura terrorista de la mara Salvatrucha" que se dedica al cobro de extorsión.

(Foto: PNC)