Caputran a supuestos pandilleros con armas y municiones

Justicia

Caputran a supuestos pandilleros con armas y municiones

Uno de los capturados tiene varios ingresos a la cárcel por diversos delitos.

|

time-clock

Los capturados forman parte de una estructura dedicada a las extorsiones, dijo la Policía. (Foto Prensa Libre: PNC)

Los capturados forman parte de una estructura dedicada a las extorsiones, dijo la Policía. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este sábado 2 de mayo de la captura de al menos cuatro supuestos pandilleros con armas y municiones.

La PNC informó que la operación se ejecutó la noche del viernes en el km 81.5, en Nueva Concepción, Cuilapa, Santa Rosa.

Agregó que uno de los capturados ya estuvo en la cárcel por varios delitos.

"Dos son originarios de Cuilapa, Santa Rosa, y los otros dos de la zona 19 capitalina", informó la Policía.

LECTURAS RELACIONADAS

Escena del ataque armado en residencial Hacienda La Mercedes 1 en San José Pinula donde murieron dos personas

PNC amplía información sobre ataque armado en residencial de San José Pinula que dejó dos fallecidos

chevron-right

Ataque armado en calzada Roosevelt deja un muerto: PNC resguarda escena en zona 11

chevron-right

La institución policial explicó que los supuestos pandilleros se moviliaban en un vehículo tipo sedán cuando fueron interceptados.

Se les fueron incautadas tres pistolas, que eran portadas en forma ilegal y tenían reporte de robo.

Además les fueron decomisadas tolvas y municiones para varios tipos de armas.

De acuerdo con los registros de las autoridades, uno de los capturados tiene antecedentes criminales por tenencia ilegal de arma de fuego y hechiza que datan del 2017 y 2018.

La PNC dijo que los capturados forman parte de una "estructura terrorista de la mara Salvatrucha" que se dedica al cobro de extorsión.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

Lee más artículos de William Oliva

ARCHIVADO EN:

Capturas Extorsión Mara Salvatrucha PNC 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '