De bocinazos a balas: tres casos revelan violencia armada en conflictos viales

Tres discusiones de tránsito han dejado seis muertos en menos de un mes en distintos puntos del país, y las autoridades investigan a dos atacantes. Especialistas advierten de que el estrés, la impulsividad y la presencia de armas propician situaciones hostiles en la congestión vehicular.

Los casos recientes han dejado claro que la violencia en los atascos no sucede solo en la capital. Los hechos se extienden a centros urbanos de la provincia y alertan a las autoridades sobre la situación.

Pelea por la vía

La noche del 26 de abril último, en el kilómetro 175 de la ruta al Atlántico, en Gualán, Zacapa, hubo una discusión entre dos conductores por no ceder la vía cuando había un embotellamiento en esa vía. Según las investigaciones policiales, ambos automovilistas estaban armados y, luego de la alegata, dispararon.

Herber H, de 54 años, uno de los automovilistas que protagonizó el incidente, viajaba junto a su hija, 21. El otro conductor, durante la discusión, disparó, y Herber H también. En el percance muere la joven, hija de Herber H, y el otro automovilista 64.

Los policías que acudieron al lugar hallaron cuatro pistolas, una carabina, ocho cargadores, 109 municiones de distintos calibres y 20 casquillos; todo fue decomisado.

Algunos testigos relataron a los investigadores policiales que los automovilistas estaban tratando de rebasar porque había mucho tráfico, y eso causó el disgusto en ambos hasta sacar las pistolas y disparar.

Los vehículos de los automovilistas implicados en una discusión quedaron destrozados, el percance dejó dos muertos en Gualán, Zacapa. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Discusión mortal

Dos días antes, el 24 de abril, se reportó otro muerto por una discusión de tránsito, esta vez, en El Progreso. En la actualidad un equipo de agentes de la Policía Nacional Civil de San Antonio La Paz, El Progreso, analiza fotogramas de grabaciones de cámaras de videovigilancia sobre una disputa de tránsito en la que murió Lubin Cruz, de 35 años, en Santo Domingo Los Ocotes, San Antonio La Paz, El Progreso.

La muerte de Cruz “está bajo investigación”, detalló el Ministerio Público (MP). Mientras tanto, los investigadores policiales analizan lo ocurrido el viernes 24 de abril, cuando la víctima discutió con el conductor de un camión por el paso en una calle de una sola vía, que era estrecha. El suceso quedó grabado con una duración de un minuto y 35 segundos, en los que se expone la discusión y, posteriormente, tres disparos contra Cruz.

La víctima conducía una camioneta gris e iba acompañada de dos mujeres y un niño. Los tres presenciaron cuando el acompañante del conductor del camión disparó a Cruz en la espalda. Antes, hubo una discusión en la que Cruz sacó una pistola y le pegó en el rostro al conductor del camión. Luego, se observa a las dos mujeres angustiadas y gritando al ver a Cruz en el suelo, mientras el camión retrocede y huye del sitio.

Los policías encargados de las pesquisas del caso, 10 días después del ataque, aún tratan de identificar el camión implicado en el incidente. El desafío es hallar imágenes que permitan ver con claridad las placas y, posteriormente, determinar quién era el conductor y su acompañante, de quien suponen ser guardia privado que resguardaba el camión.

Lubin Cuz fue el conductor que murió a disparos en San Antonio La Paz, El Progreso, luego de una discusión. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Motorista dispara

Semanas antes, el 25 de marzo, a las 7.41 horas, se reportó un ataque armado en la 19 calle 2-76, zona 1 capitalina, donde tres hombres murieron y todo fue a causa de un disgusto en el tránsito.

Las víctimas fueron identificadas como Alfonso Vicente, 56; Henry Bernardo Vicente Barreno, 33; y Héctor Alfredo Morales Girón, 43. Entre las víctimas mortales se encontraba un padre y su hijo —ambos comerciantes— y un albañil.

La PNC ha determinado que el ataque se originó tras un incidente de tránsito. Un hombre que aún no ha sido identificado luego de 40 días, que se conducía en una motocicleta blanca, rebasó por la derecha el vehículo en el que se desplazaban las víctimas, con placas P285JSG, y esa maniobra causó que colisionaran, detalla el reporte policial de ese día.

Además, se describe que ambos conductores descendieron de sus vehículos y sostuvieron una discusión para llegar a un acuerdo por los daños ocasionados; sin embargo, la situación escaló.

“Al no llegar a un acuerdo, la persona de la motocicleta desenfunda un arma de fuego y la acciona en repetidas ocasiones en contra de las víctimas”, detalla el reporte de la PNC.

El momento de los disparos quedó grabado por cámaras de videovigilancia y se observa a detalle cómo el motorista saca la pistola y les dispara a las tres víctimas. Otros comerciantes que colocaban sus productos presenciaron el ataque.

Posteriormente “a cometer el ataque armado, sale corriendo para luego abordar la motocicleta y darse a la fuga con rumbo a la avenida Bolívar”, detalla el informe de los policías.

En el lugar, las autoridades hallaron 18 casquillos de calibre 9 milímetros, proyectiles y fragmentos de bala.

Un motorista le disparó a tres hombres luego de discutir por una colisión en la zona 1 capitalina. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Estrés y caos vial

Para la psicóloga clínica Sandra Luna, estos hechos reflejan una presión acumulada que se manifiesta en el tránsito. Remarca que “los niveles de estrés son muy altos, porque la gente tiene que salir cada vez más temprano de sus hogares para llegar a sus trabajos”, por lo cual considera esa situación como un factor clave para crear un ambiente hostil en los atascos vehiculares. El retorno a casa explica, concentra a los conductores en condiciones más caóticas.

“Hay mucha urgencia de la gente, y eso es una bocinadera. Todos quieren pasar, quieren que se apure el que está delante”, detalla. Según Luna, en ese entorno se han deteriorado conductas básicas de convivencia. “No hay amabilidad… tampoco hay empatía”. La especialista vincula esta pérdida con la inmediatez y la frustración ante tiempos de traslado cada vez más impredecibles.

Impulsividad

La presión constante reduce la capacidad de autocontrol y favorece respuestas inmediatas, explica Luna, y concluye en que las discusiones dejan de centrarse en resolver el conflicto y se convierten en descargas emocionales.

“La sociedad nos ha vuelto más impulsivos. Esta presión genera un estrés fuerte que no nos permite actuar de forma mesurada. Ya no me interesa el consenso, sino explotar mis emociones… ya no busco quién me las debe, sino quién me las paga”.

La especialista advierte de que, en muchos casos, la reacción responde no solo al momento, sino a “tensiones acumuladas” durante el día o la semana.

“La sociedad nos ha vuelto más impulsivos. Esta presión genera un estrés fuerte que no nos permite actuar de forma mesurada. Ya no me interesa el consenso, sino explotar mis emociones… ya no busco quién me las debe, sino quién me las paga”.

Armas en el tránsito

En los tres casos documentados, los involucrados portaban armas de fuego, un elemento que incrementa el riesgo de desenlaces fatales. Según la profesional, “si una persona lleva un arma, es porque la va a usar en algún momento”. La diferencia, explica, radica en la intención previa: “Hay una intencionalidad de uso desde el momento en que se adquiere”.

El estrés influye en los comportamientos violentos en el tránsito. (Foto Prensa Libre: Envato)

Salud mental

El estado físico y emocional influye directamente en la conducta, según la psicóloga, y hace énfasis en que la falta de descanso y de hábitos adecuados reduce la capacidad de control.

“Dependiendo de cómo esté nuestra salud mental y de cuán capaces seamos de reaccionar en una situación crítica, así vamos a responder", explica Luna.

El hemisferio prefrontal del cerebro, que es donde tomamos decisiones, está más relajado y funciona mejor cuando el cuerpo está en equilibrio.

El consumo de alcohol es, a criterio de Luna, otro detonante de violencia en el tránsito, porque científicamente “el alcohol afecta el cerebro… deja de tomar buenas decisiones y actúa según impulsos”.

"Dependiendo de cómo esté nuestra salud mental y de cuán capaces seamos de reaccionar en una situación crítica, así vamos a responder"

Discusión y delito

Desde el ámbito legal, el exfiscal Rolando Juárez, quien investigó decenas de casos en la Fiscalía de Delitos contra la Vida del MP, alerta de que estos hechos trascienden un altercado vial porque el uso de un arma en la vía pública puede configurar delitos como lesiones u homicidio, con agravantes por el riesgo a terceros.

“No se trata solo de una discusión. Cuando se utiliza un arma, el hecho adquiere otra dimensión penal y las consecuencias pueden ser graves”, afirma.

Asimismo, el exfiscal recuerda que el 12 de agosto del 2025, Carlos Rolando Rodas Aldana, 46, tuvo una discusión con un motorista en el tránsito y sacó una pistola y disparó. En ese hecho mató a otro motociclista.

“Esta persona mató a un motorista que no estaba en la discusión e hirió a otro; su decisión fue fatal y enfrenta juicio por homicidio y homicidio en grado de tentativa. Le puedo decir que arruinó su vida por un enojo”, explica Rodas.

Una de las recomendaciones para evitar el estrés es dejar de ver pantallas por periodos prolongados. (Foto Prensa Libre: Envato)

Claves para evitar tragedia

La psicóloga clínica Sandra Luna propone recomendaciones para reducir la impulsividad, especialmente en el tránsito:



Dormir entre 6 y 8 horas

Mantenerse hidratado

Alimentarse en forma balanceada

Planificar los tiempos de traslado

Realizar actividad física

Reducir la exposición constante a pantallas



Luna también hace un llamamiento a quienes portan un arma: “Si considera que podría usarla, evite llevarla en situaciones en las que pueda exponerse”.