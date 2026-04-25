Relatos coinciden y señalan a presunto agresor sexual

“Un hombre, en una moto roja, transitaba a 20 kilómetros por hora —desplazamiento lento— por las aldeas de Puerto San José y Masagua, Escuintla. Nadie notó algo extraño; era un motorista más, pero la investigación detalla que corresponde al perfil del presunto depredador sexual Juan Felipe Sicán, de 21 años, quien habría atacado a seis mujeres”, expuso la Fiscalía contra el Femicidio, del Ministerio Público (MP), en el Juzgado de Femicidio de Escuintla, en audiencia de primera declaración.

Sicán es el principal sospechoso de seis agresiones sexuales contra mujeres, ocurridas en Masagua y Puerto San José, Escuintla.}

Según la hipótesis del MP, el sujeto vigilaba a sus víctimas para luego abusar de ellas. Las agresiones denunciadas fueron cometidas durante cuatro meses seguidos —noviembre y diciembre del 2025, y enero y febrero del 2026—. El señalado habría atacado una vez por mes.

Las víctimas relataron los hechos y revelaron detalles considerados “sádicos” por la Fiscalía.

Cuatro víctimas de agresiones sexuales denunciaron al MP los vejámenes. (Foto Prensa Libre: Canva)

Agresión y palabras

En una calle desolada de la comunidad El Maíz, Puerto San José, a las 20 horas del 11 de noviembre, Sicán transitaba en su motocicleta roja, según la investigación del MP, y en esa fecha habría cometido su primera agresión sexual.

A pocos metros, se acerca Diana* en su motocicleta, y el sujeto la intercepta, coloca su mano en el timón del vehículo, saca una pistola y la obliga a orillarse. Luego la fuerza a adentrarse en un terreno contiguo a la carretera, en unos sembradíos de caña, en los cuales el sujeto se ocultaba mientras violaba a sus víctimas.

Diana* relató a los investigadores que se adentró unos 40 metros entre los cañales y allí fue agredida sexualmente. Durante el ataque, Sicán la habría abofeteado y le habría gritado palabras soeces, sin dejar el arma en ningún momento. La víctima refirió que en ocasiones le apuntó a la cabeza. Después de cometer el abuso, Sicán habría escapado.

La primer víctima fue amenazada con una pistola por el agresor sexual. (Foto Prensa Libre: Canva)

Abuso grabado

Pocos días antes de Navidad, según la investigación del MP, Sicán volvió a atacar. Esta vez, la víctima fue Natalia*, una joven que conducía su motocicleta a solas, por la noche.

Ella recuerda que el 19 de diciembre del 2025 transitaba a las 20.30 horas por una vía solitaria, cerca de la colonia Santa Isabel, en Puerto San José. No recuerda haber visto a nadie en la ruta, pero, de pronto, tenía enfrente a un motorista que le apuntaba con una pistola y la obligó a bajarse de la moto. Los investigadores afirman que el agresor fue Sicán. La víctima contó que fue llevada a una plantación de caña, donde abusó de ella. Según Natalia*, durante el ataque, el agresor sacó su teléfono móvil y grabó. Antes de escapar, le dejó su número telefónico, un acto que, según los fiscales, evidencia “cinismo”.

La víctima quedó abandonada entre los cañales, pues el agresor le advirtió de que la estaría vigilando. Una hora después, en medio de la oscuridad, Natalia salió del sitio. La agresión le dejó una serie de moretones en el cuerpo.

El agresor graba a la víctima cuando él cometía los vejámenes entre el cultivo de caña. (Foto Prensa Libre: Pixabay)

Madre e hija

El primer día del 2026 se registró otro ataque sexual. Durante la celebración de Año Nuevo, el 1 de enero, a las 21 horas, Sicán habría actuado de nuevo, de acuerdo con la Fiscalía, aunque detalla que este caso fue “totalmente distinto”, porque la víctima iba acompañada.

El modo de operar fue el mismo. Sicán interceptó a Karina* y a su madre en una calle desolada y sin iluminación, en la carretera que conecta con la aldea Obed, Masagua, Escuintla. Según la joven, el agresor les apuntó con una pistola y las obligó a caminar entre un cañaveral.

La víctima calcula que se adentraron unos cien metros y allí el agresor obligó a la madre a arrodillarse y a no moverse. Luego caminó unos 10 metros más, junto a Karina, y la agredió sexualmente.

Antes de escapar del lugar, le quitó el celular a la madre de la joven y una billetera. Ambas pidieron ayuda 30 minutos después.

El agresor sexual llevó con violencia a sus víctimas hasta cultivos de caña para abusarlas. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Memoria vital

En el kilómetro 100 de la carretera a Los Magueyes, Puerto San José, se registró otra agresión sexual atribuida a Sicán. Esta, de acuerdo con las pesquisas del MP, ocurrió a las 20.30 horas del 23 de febrero.

El patrón fue el mismo. La joven Sofía* viajaba sola en motocicleta y fue interceptada en una ruta desolada, poco iluminada, donde un sujeto la obligó a adentrarse entre los cañales. Al principio se opuso, pero al verse amenazada, optó por obedecer. Antes de caminar, vio la motocicleta en la que se movilizaba el agresor y logró memorizar el número de placa, además de observar que era roja. Como las anteriores víctimas, fue agredida sexualmente.

La joven recuerda que Sicán le apuntó con una pistola y la amenazó para que no denunciara el abuso; sin embargo, con los datos que recordaba de la motocicleta, tomó valor para denunciar.

La moto que habría usado Juan Felipe Sicán para cometer agresiones sexuales fue hallada cuando él fue detenido. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El caso

Sicán era agente de seguridad privada y fue ligado a proceso penal el l 20 de abril último por 17 delitos; entre estos violación con agravación de la pena y robo.

*Nombre ficticio