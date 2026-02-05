Capturan en Quetzaltenango a presunto agresor sexual requerido en extradición

En un operativo de agentes de la Comisaría 41, en la zona 7 de Quetzaltenango, fue capturado el cuarto extraditable del 2026, informó este jueves 5 de febrero la Policía Nacional Civil (PNC).

Se trata del guatemalteco Inmer “N”, de 39 años, y/o Adi “N”, requerido por la justicia de Estados Unidos y con orden de captura con fines de extradición, emitida el 8 de agosto del 2025.

Según la PNC, el detenido es sindicado de agresión sexual o tentativa de agresión sexual con lesiones a una persona menor de 12 años, por parte de una persona de 18 años o más.

La acción que investigan las autoridades habría violentado estatutos de Florida relacionados con protección de menores y exhibición de material obsceno a un menor.

El 1 de febrero, otro guatemalteco fue capturado en Zacapa con fines de extradición a EE. UU. por delitos de narcotráfico.

Se trata de Julio “P”, de 42 años, detenido en la calzada Reina de España, Gualán, Zacapa, por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC.

El capturado es requerido por el gobierno de Estados Unidos, que solicita su extradición por delitos relacionados con narcotráfico, según confirmaron fuentes oficiales.

