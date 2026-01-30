Quiénes son los cuatro reos que Guatemala extraditó a EE. UU. por casos de narcotráfico 

Justicia

Quiénes son los cuatro reos que Guatemala extraditó a EE. UU. por casos de narcotráfico 

Cuatro hombres señalados por supuestos vínculos con el narcotráfico fueron extraditados a Estados Unidos.

la Redacción

|

time-clock

Cuatro hombres señalados de narcotráfico fueron extraditados a EE. UU. desde Guatemala. (Foto Prensa Libre: captura de video del Sistema Penitenciario)

La Dirección General del Sistema Penitenciario (SP) informó que este viernes 30 de enero efectuó con éxito el traslado de cuatro privados de libertad hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca.

Añadió que el traslado a ese lugar fue con fines de extradición hacia EE. UU., por delitos relacionados con el narcotráfico.

Se trata de Wenshen Xu, Pedro Pablo Oliva Catalán, Adelfo Federico Valdez Santos y Kelvin David Beron Ramírez.

Según el SP, los privados de libertad se encontraban recluidos en la prisión de Mariscal Zavala, zona 17.

EN ESTE MOMENTO

Los profesionales activos de los 14 colegios profesionales de Guatemala, tal como lo dicta la Ley Orgánica de la USAC, deberán elegir a sus representantes ante el Cuerpo Electoral Universitario, encargado de designar al rector para el período 2026-2030. (Foto, Prensa Libre: Érick Ávila)

Elección de rector de la Usac: colegios profesionales empiezan a convocar y definir fechas para elegir a sus representantes

Right
Ingeniera civil evalúa obra de paso a desnivel durante estudios de ingeniería vial en Guatemala.

Caminos licita estudios para pasos a desnivel en Sumpango y Pastores y ampliar la carretera CA-2 en Retalhuleu

Right

Wenshen Xu fue capturado el 17 de julio del 2025. Es requerido por una corte de Estados Unidos por cargos relacionados con el lavado de dinero del narcotráfico, informó el Ministerio Público en esa ocasión.

Pedro Pablo Oliva Catalán fue detenido el 8 de noviembre del 2025, en el kilómetro 537 de la ruta a San Diego, aldea del municipio de La Libertad, Petén. El operativo fue coordinado con la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según indicó el MP en esa oportunidad, el hombre es requerido por la Corte Distrital de EE. UU. para el Distrito Este de Texas, por su presunta participación en el ingreso ilegal de droga a ese país.

Adelfo Federico Valdez Santos, también conocido como “Lico Valdez”, es requerido por la Corte Distrital de EE. UU. para el Distrito Este de Texas, por los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, e ingresarla ilegalmente a territorio estadounidense, según informó el MP el 14 de noviembre del 2025, día de su captura.

LECTURAS RELACIONADAS

EE. UU. presenta chats que exponen a “la Gaby” en red de fentanilo entre el cartel de Sinaloa, China y Guatemala

chevron-right
Agentes antinarcóticos custodian a Alex “C”, trasladado vía aérea hacia Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: PNC)

Capturan en Zacapa a “Chele Peña”, al primer extraditable del 2026 por narcotráfico

chevron-right

La detención de Kelvin David Beron Ramírez se efectuó el 18 de septiembre en Los Amates, municipio de Izabal, durante un operativo coordinado por autoridades, con fines de extradición hacia EE. UU.

Según la investigación, el guatemalteco era miembro de una estructura internacional dedicada al tráfico de drogas entre Suramérica, Centroamérica y Norteamérica, responsable de importar grandes cantidades de cocaína a EE. UU.

Para leer más: Alerta de agencias de Estados Unidos evitó que toneladas de droga salieran de Puerto Quetzal

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

la Redacción

la Redacción

Lee más artículos de la Redacción

ARCHIVADO EN:

Extradición a EE. UU. Extraditables a Estados Unidos Narcotráfico Narcotráfico en América Latina Sistema Penitenciario 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS