Quiénes son los cuatro reos que Guatemala extraditó a EE. UU. por casos de narcotráfico 

La Dirección General del Sistema Penitenciario (SP) informó que este viernes 30 de enero efectuó con éxito el traslado de cuatro privados de libertad hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca.

Añadió que el traslado a ese lugar fue con fines de extradición hacia EE. UU., por delitos relacionados con el narcotráfico.

Se trata de Wenshen Xu, Pedro Pablo Oliva Catalán, Adelfo Federico Valdez Santos y Kelvin David Beron Ramírez.

Según el SP, los privados de libertad se encontraban recluidos en la prisión de Mariscal Zavala, zona 17.

Wenshen Xu fue capturado el 17 de julio del 2025. Es requerido por una corte de Estados Unidos por cargos relacionados con el lavado de dinero del narcotráfico, informó el Ministerio Público en esa ocasión.

Pedro Pablo Oliva Catalán fue detenido el 8 de noviembre del 2025, en el kilómetro 537 de la ruta a San Diego, aldea del municipio de La Libertad, Petén. El operativo fue coordinado con la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según indicó el MP en esa oportunidad, el hombre es requerido por la Corte Distrital de EE. UU. para el Distrito Este de Texas, por su presunta participación en el ingreso ilegal de droga a ese país.

Adelfo Federico Valdez Santos, también conocido como “Lico Valdez”, es requerido por la Corte Distrital de EE. UU. para el Distrito Este de Texas, por los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, e ingresarla ilegalmente a territorio estadounidense, según informó el MP el 14 de noviembre del 2025, día de su captura.

La detención de Kelvin David Beron Ramírez se efectuó el 18 de septiembre en Los Amates, municipio de Izabal, durante un operativo coordinado por autoridades, con fines de extradición hacia EE. UU.

Según la investigación, el guatemalteco era miembro de una estructura internacional dedicada al tráfico de drogas entre Suramérica, Centroamérica y Norteamérica, responsable de importar grandes cantidades de cocaína a EE. UU.

