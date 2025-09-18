Aprehenden en Izabal a “Catracho”, solicitado en extradición por Corte de Texas por delitos de narcotráfico

Kelvin “B”, de 36 años, fue capturado este jueves 18 de septiembre en Los Amates, Morales, Izabal, en un operativo coordinado por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), con fines de extradición hacia Estados Unidos.

Kelvin “B”, identificado también como Catracho o Crunchi, es señalado por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas de los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, así como de ingresar la droga de manera ilegal a ese país.

La PNC informó que esta captura corresponde al extraditable número 26 del año, y estuvo a cargo de agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).

Según la investigación, el guatemalteco era miembro de una estructura internacional dedicada al tráfico de drogas entre Sur, Centro y Norteamérica, responsable de importar grandes cantidades de cocaína a territorio estadounidense.

Las autoridades lo señalan de haber operado dentro de la organización desde 2013 hasta febrero del 2024, periodo durante el cual habría transportado, dirigido y administrado actividades de narcotráfico en Guatemala, Honduras y otros países de la región.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.



🚔🚨Extraditable #26 capturado por vínculos al narcotráfico🚔🚨

En Los Amates, Izabal policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, #SGAIA, reportan la aprehensión de Kelvin David Berón Ramírez, de 36 años, conocido como “Catracho” o “Crunchi" pic.twitter.com/XqqxtDuw8A — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 18, 2025