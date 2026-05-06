Gobierno nombra a Emiliano Valdés Melendreras como nuevo viceministro de Cultura

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) juramentó este miércoles 6 de mayo al curador e investigador Emiliano Valdés Melendreras como nuevo viceministro de Cultura, cargo al que llega tras una trayectoria vinculada con el arte contemporáneo, la curaduría y la gestión cultural, según informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con un comunicado de del MCD, Valdés Melendreras ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito del arte contemporáneo, la investigación y la gestión cultural, con participación en proyectos curatoriales y espacios museísticos dentro y fuera de Guatemala.

Agrega que su trabajo se ha enfocado en la curaduría, la producción de conocimiento y el desarrollo de proyectos vinculados con arte, diseño, artesanía y comunidades. También ha impulsado iniciativas relacionadas con prácticas indígenas, textiles y procesos colaborativos.

Entre los cargos que ha ocupado destaca el de curador jefe del Museo de Arte Moderno de Medellín, institución dedicada al arte contemporáneo en Colombia. Además, ha participado en exposiciones y plataformas de circulación artística en distintos escenarios internacionales.

Su experiencia incluye investigación, escritura y gestión cultural, así como el desarrollo conceptual y curatorial de proyectos expositivos.

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