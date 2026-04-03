Sucesos
Capturan a hombre señalado de intentar abusar de adolescente en Puerto San José, Escuintla
El capturado fue retenido por vecinos de la localidad, que lo señalan de agredir a una adolescente de 15 años.
La Policía Nacional Civil capturó a un hombre señalado de intentar abusar sexualmente de una adolescente. (Foto Prensa Libre: PNC)
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este viernes 3 de abril a Carlos "N", señalado de intentar abusar sexualmente de una adolescente de 15 años.
El hombre había sido retenido por pobladores que pretendían hacer justicia por su propia mano.
Los hechos ocurrieron en Puerto San José, Escuintla. Una denuncia ciudadana alertó a la PNC.
La menor fue trasladada a un centro asistencial de la localidad para una evaluación médica.
Frustran ataque
En la colonia 4 de Febrero, zona 7 de la capital, un hombre pretendía disparar contra varias personas que se encontraban en una piscina en la calle.
Al percatarse de la presencia de la PNC, el sospechoso huyó y dejó una pistola en el lugar.
La PNC inició la búsqueda del hombre en el sector.
Presunto agresor sexual capturado tras denuncia ciudadana— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 4, 2026
La rápida acción de agentes de la PNC permitió la captura de Carlos “N”, de 40 años, en el Puerto San José, Escuintla; pic.twitter.com/BCns9MkopG
PNC evita ataque armado— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 4, 2026
Agentes de PNC asignados al núcleo de reserva del distrito central, en la colonia 4 de Febrero, evitan ataque armado en contra de personas que se encontraban en una piscina en calle, presuntamente un desconocido pretendía atacarlos pic.twitter.com/FjgcXi7ta4