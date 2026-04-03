Capturan a hombre señalado de intentar abusar de adolescente en Puerto San José, Escuintla

Sucesos

Capturan a hombre señalado de intentar abusar de adolescente en Puerto San José, Escuintla

El capturado fue retenido por vecinos de la localidad, que lo señalan de agredir a una adolescente de 15 años.

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La Policía Nacional Civil capturó a un hombre señalado de intentar abusar sexualmente de una adolescente. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este viernes 3 de abril a Carlos "N", señalado de intentar abusar sexualmente de una adolescente de 15 años.

El hombre había sido retenido por pobladores que pretendían hacer justicia por su propia mano.

Los hechos ocurrieron en Puerto San José, Escuintla. Una denuncia ciudadana alertó a la PNC.

La menor fue trasladada a un centro asistencial de la localidad para una evaluación médica.

EN ESTE MOMENTO

Un autobús de transporte extraurbano y un microbús quedaron con severos daños tras el accidente registrado el 4 de abril de 2026 en el kilómetro 49 de la antigua ruta entre Palín y Escuintla, que dejó al menos un fallecido y varios heridos. (Foto, Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

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AME7871. CARACAS (VENEZUELA), 26/03/2026.- Un hombre sostiene un cartel con la imagen del derrocado líder de Venezuela Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, durante una manifestación este jueves, en Caracas (Venezuela). Simpatizantes del chavismo reaccionaron durante la segunda audiencia de Maduro y Flores desarrollada en Nueva York, pidiendo justicia y la liberación para la pareja. EFE/ Miguel Gutiérrez

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Frustran ataque

En la colonia 4 de Febrero, zona 7 de la capital, un hombre pretendía disparar contra varias personas que se encontraban en una piscina en la calle.

Al percatarse de la presencia de la PNC, el sospechoso huyó y dejó una pistola en el lugar.

La PNC inició la búsqueda del hombre en el sector.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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