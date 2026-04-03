Capturan a hombre señalado de intentar abusar de adolescente en Puerto San José, Escuintla

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este viernes 3 de abril a Carlos "N", señalado de intentar abusar sexualmente de una adolescente de 15 años.

El hombre había sido retenido por pobladores que pretendían hacer justicia por su propia mano.

Los hechos ocurrieron en Puerto San José, Escuintla. Una denuncia ciudadana alertó a la PNC.

La menor fue trasladada a un centro asistencial de la localidad para una evaluación médica.

Frustran ataque

En la colonia 4 de Febrero, zona 7 de la capital, un hombre pretendía disparar contra varias personas que se encontraban en una piscina en la calle.

Al percatarse de la presencia de la PNC, el sospechoso huyó y dejó una pistola en el lugar.

La PNC inició la búsqueda del hombre en el sector.

Presunto agresor sexual capturado tras denuncia ciudadana



La rápida acción de agentes de la PNC permitió la captura de Carlos “N”, de 40 años, en el Puerto San José, Escuintla; pic.twitter.com/BCns9MkopG — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 4, 2026