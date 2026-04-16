Sentencian a 16 años de cárcel a psicólogo por abusos contra adolescentes sobrevivientes del delito de trata de personas

El Refugio de la Niñez compartió información en la que detalló que el 8 de abril recién pasado el Tribunal de Sentencia Penal con Competencia Especializada en el Delito de Trata de Personas de Guatemala condenó a Cirilo Soto Peña a 16 años y 6 meses de prisión inconmutables.

Añadió que la sentencia fue dictada por el delito de actividades sexuales remuneradas de personas menores de edad.

Durante el proceso penal, autoridades establecieron la responsabilidad del ahora condenado, quien al momento de la comisión del delito, en el 2018, laboraba como psicólogo en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y, durante tres sesiones terapéuticas distintas, cometió el citado delito contra tres adolescentes de entre 15 y 17 años, quienes eran sobrevivientes de trata de personas, según informó el Refugio de la Niñez.

Afirmó que el condenado, quien efectuó las sesiones terapéuticas por orden judicial, se valió del cargo que ejercía y de la confianza para vulnerar a las sobrevivientes, cuando estas estaban abrigadas y bajo medidas de protección.

“El Refugio de la Niñez dio acompañamiento al caso como querellante adhesivo”, destacó.

Como reparación digna, el Tribunal fijó medidas de satisfacción y compensación en favor de las víctimas, así como garantías de no repetición, indicó.

“Este caso ilustra cómo, en muchas ocasiones, una persona responsable de la protección y atención se convierte en un agresor y responsable de la vulneración de derechos”, remarcó.

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El Refugio de la Niñez considera que es una sentencia ejemplar y reiteró el compromiso de trabajar en favor de la niñez y adolescencia víctima de las peores formas de violencia.

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