Aumentan muertes por tránsito en Guatemala: uno de cada cuatro accidentes es fatal

Un análisis reciente del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) revela que la siniestralidad vial no solo va en aumento, sino que también se ha vuelto más letal, registrando que uno de cada cuatro accidentes de tránsito termina en la muerte de una persona.

El informe advierte que este comportamiento refleja fallas estructurales en la seguridad vial del país, desde el cumplimiento de normas hasta la fiscalización y el estado de la infraestructura. A ello se suma el factor humano, que continúa siendo determinante en la mayoría de los hechos de tránsito.

Estadísticas advierte un aumento sostenido de la siniestralidad vial en el país. De acuerdo con el informe, en cinco años los accidentes pasaron de 6,434 en 2020 a 8,864 en 2025, mientras que las muertes subieron de 1,564 a 2,432 en el mismo periodo, evidenciando una tendencia al alza.

Fernando Bon, investigador del CIEN, subrayó que “es preocupante que en Guatemala, uno de cada cuatro hechos de tránsito termina con una persona fallecida” y recordó que la cifra actual “no es tan lejana a las 3,139 personas fallecidas por homicidio”.

Además, indicó que durante los últimos cinco años estos hechos han provocado, en promedio, 2,960 muertes anuales, lo que lo refleja como un problema relevante de seguridad pública.

Además, señaló que la tasa de mortalidad pasó de 9.3 en 2020 a 13.5 por cada 100 mil habitantes en 2025. (Infografía: CIEN)

El análisis también detalla que Guatemala se ubica en un punto medio en América Latina en tasa de mortalidad por accidentes, con 12.9 fallecidos por cada 100 mil habitantes, por encima de países como Uruguay, Costa Rica o México. Solo en 2025, el 54% de los hechos de tránsito correspondió a colisiones entre vehículos.

Las cifras plantean un escenario preocupante para autoridades y ciudadanía, especialmente en un contexto donde la movilidad aumenta y las medidas de prevención no logran contener la tendencia.

Días y horarios más mortales

El análisis también evidencia patrones claros. “En 2025 se registró la mayor cantidad de hechos de tránsito los días lunes, sábado y domingo. Las horas de mayor ocurrencia fueron entre las 17 y 21 horas”, explicó Bon.

A esto se suma un cambio en la composición del parque vehicular. “Hay 3.21 millones de motocicletas y 2.72 millones de vehículos, cuando en años anteriores la proporción había sido similar”, detalló. Sin embargo, advirtió que el transporte colectivo y el transporte pesado presentan las tasas más altas de accidentes por cada 100 mil unidades.

Sobre el enfoque de la problemática, Bon enfatizó que “la seguridad vial es prevención y control de los traumatismos ocasionados por el tránsito o la reducción de sus consecuencias”, y subrayó que la responsabilidad no recae únicamente en el conductor, sino también en la infraestructura y las autoridades.

En ese sentido, recordó que la gestión del tránsito está a cargo del Ministerio de Gobernación, a través del Departamento de Tránsito de la PNC, así como de las municipalidades mediante las Policías Municipales de Tránsito en 80 jurisdicciones.

Finalmente, el investigador recomendó fortalecer los sistemas de monitoreo y análisis de datos, mejorar la fiscalización, aplicar controles más estrictos al crecimiento del parque vehicular y reforzar la supervisión del transporte colectivo y de carga, además de impulsar campañas permanentes de educación vial y una política de licencias más rigurosa.

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