Accidentes de tránsito siguen en aumento: transporte pesado lidera hechos en rutas importantes

El aumento se concentra principalmente en corredores estratégicos donde circula transporte de carga y comercio.

Entre el 1 de enero y el 25 de febrero del 2026, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) ha atendido 369 hechos de tránsito en todo el país, cifra superior a los 323 registrados en el mismo período del 2025.

Según datos de la dirección, las carreteras con mayor registro de emergencias este año son:

CA-9 Norte

CA-9 Sur

CA-1 Oriente

Estas rutas concentran un alto flujo de transporte comercial y de carga, lo que incrementa el riesgo de colisiones y otros percances.

Transporte pesado y motocicletas, los más involucrados

En el 2026, los vehículos que con mayor frecuencia han estado involucrados en los accidentes de tránsito son:

Cabezal (transporte pesado)

Motocicleta

Sedán

Según Provial, el transporte pesado mantiene una presencia constante en los hechos viales debido a su circulación permanente en corredores logísticos estratégicos del país.

Cinco muertos en dos accidentes recientes

Entre los casos fuertes destacan dos accidentes ocurridos el 24 y 25 de febrero.

El 24 de febrero, en el kilómetro 56 de la autopista Palín–Escuintla, un cabezal que presuntamente se quedó sin frenos provocó un accidente múltiple que dejó preliminarmente tres personas fallecidas.

Hoy, un día después, el 25 de febrero, un accidente en el kilómetro 33 de la ruta a El Salvador, en la Vuelta del Chilero, precisamente la ruta CA-1 Oriente, dejó dos muertos y varios heridos, además de causar el cierre total en la carretera por la magnitud de los hechos.

Colisiones y salidas de pista lideran estadísticas

Datos compartido por Provial, muestran que los tipos de incidentes más recurrentes en el 2026 han sido:

Colisión

Salida de pista

Vuelco

Derrape

Las autoridades de Provial, atribuyen gran parte de los hechos a factores como el exceso de velocidad, las distracciones al conducir, no guardar la distancia de seguridad y realizar maniobras imprudentes

Provial reiteró el llamado a la conducción responsable, especialmente en unidades de carga pesada, cuyo peso y dimensiones agravan las consecuencias de cualquier accidente.

Limitador de velocidad: posible nueva prórroga

En paralelo, continúa la discusión sobre la entrada en vigor del Decreto 45-2016, que obliga a instalar el Sistema Limitador de Velocidad (SLV) en vehículos de 3.5 toneladas en adelante, incluidos buses extraurbanos y transporte pesado.

El dispositivo fija la velocidad máxima en 80 kilómetros por hora; al alcanzar los 75 km/h activa una alarma y, al llegar al límite, impide acelerar más.

La normativa contempla multas de cinco a 10 salarios mínimos (entre aproximadamente Q21 mil y Q42 mil), además de la suspensión de la línea hasta por seis meses y la cancelación de la autorización en caso de reincidencia.

No obstante, transportistas independientes han señalado que aún no concluyen el proceso de implementación del SLV. Aunque el decreto entrará en vigor el 2 de marzo, autoridades y sector transporte mantienen reuniones para buscar alternativas. Según se informó a Prensa Libre, la próxima reunión está programada para el 27 de febrero.

Por su parte, la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presentó el 24 de febrero una iniciativa para prorrogar por un año la instalación obligatoria. El diputado Inés Castillo argumentó que no existen suficientes empresas autorizadas para realizar la instalación y que el universo de vehículos que deberían cumplir superaría las 200 mil unidades.

Sin embargo, datos recientes compartidos por la Dirección General de Transporte indican que el registro oficial alcanza 21 mil 585 unidades obligadas a instalar el sistema.