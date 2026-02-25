Tragedia en la Vuelta del Chilero provoca cierre en la carretera a El Salvador y deja víctimas mortales

Un accidente de tránsito ocurrido este miércoles 25 de febrero en el kilómetro 33 de la carretera a El Salvador, en el sector conocido como la Vuelta del Chilero, dejó como saldo al menos dos personas muertas y varias heridas, según confirmaron autoridades de tránsito.

El percance se registró en el kilómetro 33.5, en la bajada de la Vuelta del Chilero, donde el paso quedó totalmente cerrado en dirección a la capital. Hacia el oriente únicamente se mantiene un carril habilitado, lo que ha provocado complicaciones en la circulación vehicular, según la PMT de Fraijanes.

De acuerdo con la información preliminar de los Bomberos Voluntarios, dos personas fallecieron en el lugar del accidente. Otras resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial. Hasta el momento no se ha establecido la identidad de las víctimas ni las causas que originaron el hecho.

En el sitio permanecen un camión y una motocicleta con daños severos a consecuencia del impacto.

Unidades de socorro y agentes de tránsito acudieron al área para atender la emergencia, auxiliar a los lesionados y coordinar la circulación. Las diligencias continúan en el sector.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Fraijanes informó en sus redes sociales: “Informamos a los vecinos que, debido a un grave accidente de tránsito en el kilómetro 33.5, bajada de El Chilero, el paso se encuentra totalmente cerrado en dirección a la Ciudad de Guatemala. Actualmente, se reportan personas fallecidas en el lugar y únicamente se mantiene un carril habilitado hacia el oriente, por lo que se les solicita conducir con extrema precaución, reducir la velocidad y atender estrictamente las indicaciones de los agentes de la PMT de Fraijanes que se encuentran regulando el sector para garantizar la seguridad de todos”.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar precauciones y utilizar rutas alternas mientras concluyen las labores en el área.

