Controversia por supuesto exilio: las posturas tras declaraciones del presidente de Costa Rica sobre la esposa del presidente Arévalo

Una inesperada afirmación del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, encendió la controversia diplomática este jueves 22 de mayo de 2025, luego de que asegurara públicamente que Lucrecia Peinado, esposa del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo se encuentra exiliada en México por temor a la Fiscalía guatemalteca.

La reacción del Gobierno de Guatemala no se hizo esperar: desmintió la declaración y estableció contactos por la vía diplomática, mientras que el Ministerio Público también salió al paso para defender su independencia y rechazar cualquier señalamiento.

Las declaraciones de Chaves fueron emitidas durante su tradicional conferencia de prensa semanal el pasado 21 de mayo.

“La señora del presidente Arévalo está refugiada, siendo primera dama, en México desde hace meses, por el temor a una fiscalía corrupta”, sostuvo, y añadió que “el presidente tuvo que enviar a su señora esposa a asilo político para que no lo traten de golpear por ahí”, afirmó Chaves.

El comentario se dio en respuesta a una pregunta sobre la independencia judicial en Costa Rica, pero derivó rápidamente en un señalamiento directo a la institucionalidad guatemalteca.

Reacción del Gobierno de Guatemala

Ante estas declaraciones, el Gobierno de Guatemala reaccionó el jueves 22 de mayo a través del secretario de Comunicación de la Presidencia, Santiago Palomo, quien calificó como falsa la afirmación del mandatario costarricense.

“Desconocemos de dónde proviene esta información. No es cierta”, enfatizó Palomo.

“La primera dama ha estado atendiendo cuestiones familiares y también ha participado en giras oficiales, todo de forma pública y documentada. Recientemente ha tenido actividades en México y Panamá, y en los próximos días se unirá a la gira del presidente Arévalo a Taiwán y Japón. Posteriormente tiene compromisos en Europa junto con otras primeras damas y caballeros”, añadió.

Palomo también subrayó que la afirmación de Chaves, aunque errónea, refleja una percepción internacional preocupante respecto al actuar del Ministerio Público.

“Lo cierto es que el presidente Chaves puntualiza sobre un tema importante: la imagen que tiene la fiscalía en el foro internacional. Es un reflejo de cómo el mundo percibe la criminalización excesiva en Guatemala”, puntualizó el vocero presidencial.

Consultado sobre la existencia de alguna investigación penal contra la primera dama, Palomo fue claro: “Desde el Ejecutivo desconocemos que exista alguna. Esa consulta debe dirigirse al Ministerio Público y a las instancias correspondientes del sistema de justicia”.

Respuesta del Ministerio Público

Y la respuesta del MP no tardó. A través de un comunicado oficial, la institución rechazó categóricamente los señalamientos del mandatario costarricense, calificándolos de infundados y basados en conjeturas.

“Dichas afirmaciones parecen basarse en conjeturas y desinformación, posiblemente difundidas por actores interesados en desacreditar la labor del Ministerio Público”, afirmó la entidad, y aclaró: “Según nuestros registros oficiales, la ciudadana Lucrecia Peinado no figura como objeto de investigación, ni se encuentra vinculada a ningún expediente penal”.

El MP también denunció que este tipo de comentarios promueven la desinformación y buscan “afectar investigaciones en curso y minar la confianza ciudadana”.

Por ahora, el Ejecutivo guatemalteco informó que se han establecido canales de comunicación entre las cancillerías de ambos países luego de las declaraciones de Chaves. Sin embargo, no se ha confirmado si el presidente Arévalo entablará un diálogo directo con su homólogo costarricense.

Lea también: Corte IDH: la inteligencia artificial no regulada supone un nuevo desafío para los derechos humanos en América Latina

Postura de diputados

Varios diputados se pronunciaron con relación al caso de Lucrecia Peinado, esposa del presidente Bernardo Arévalo, luego que el presidente de Costa Rica afirmara que está exiliada en México y aseguran que declaraciones del mandatario de ese país pudieron deberse a una mala comunicación

La diputada Andrea Reyes, del bloque oficial, afirmó que tienen conocimiento de que Peinado realizando visitas de carácter diplomático con diferentes autoridades a nivel global, como parte de las funciones que ha asumido en el cargo.

Respecto a las declaraciones del presidente de Costa Rica sobre una posible persecución penal por parte del MP contra Peinado, la diputada expresó: “Me parece que pudo haber sido alguna mala comunicación que él haya tenido sobre esto y por eso él lo expresó. Por otro lado, más que eso, creo que tiene que ver con la mala reputación que tiene la fiscal general -Consuelo Porras- a nivel global y que ya ha emprendido esta clase de acciones con otros miembros del gobierno”.

El diputado Inés Castillo, jefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), afirmó que el presidente de Costa Rica tomó con mucha ligereza al hacer una afirmación que, según él. “no le consta”, y aseguró que fue acertado que la Presidencia de la República aclarara la situación en torno a la esposa del presidente.

La diputada Sandra Jovel, del bloque Valor, comentó que no tenía conocimiento de la situación hasta que lo vio en los medios de comunicación, y aseguró que era lamentable que Peinado tenga que asilarse si no debe nada. También expresó que no es correcto que otro país divulgue una noticia tan importante que compete únicamente a Guatemala.