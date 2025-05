Diputados de Semilla presentan nuevo proyecto político y se intensifica disputa por las bases del partido

Este miércoles 21 de mayo fue presentado en conferencia de prensa un nuevo proyecto político liderado por un grupo de 14 diputados del Movimiento Semilla.

El nuevo proyecto pretende refundar lo que nació del partido oficial, que en la actualidad se encuentra cancelado por orden del juez Freddy Orellana y que no puede realizar asambleas ni acciones administrativas que les permitan prepararse para los comicios electorales de 2027.

En la actividad estuvieron los diputados Samuel Pérez, Andrea Villagrán, Elena Motta, Laura Marroquín, Román Castellanos, David Illescas, Diego Toledo, Byron Obregón, Raúl Cua, Mercedes Monzón, Luis Cáceres, Orlando Pérez, Andrea Reyes y Ronald Ochaeta; este último estuvo de manera virtual.

La organización aún no tiene un nombre definido, pero el próximo 25 de mayo será la asamblea general del grupo promotor.

Inmediatamente, tras finalizar la conferencia, el resto de parlamentarios oficialistas, Victoria Palala, José Carlos Sanabria, Duvalier Castañón, Raúl Barrera, Brenda Mejía, Luis Ventura, Alma Luz Guerrero e Ivanna Luján dijeron en un comunicado oficial que "la continuidad del Movimiento Semilla es una decisión que compete únicamente a sus bases con estricto apego los mecanismos de democracia interna previstas en sus estatutos".

Además refirieron que, a la fecha, no se ha dado esa decisión de continuidad desde las bases y que pronto se dará una decisión institucional.

"La refundación del Movimiento Semilla debe ser el fruto de un proceso democrático inclusivo y colectivo de mutuo acuerdo entre todos los que integramos el movimiento", se lee en el escrito.

Por otro lado, la diputada Olga Villalta, también electa por Semilla, fue la única parlamentaria que no participó en la conferencia ni en el comunicado.

"Quiero aclarar que no pertenezco a ninguna de las facciones que mencionan sino que soy parte de la bancada del Movimiento Semilla, que estamos en el Congreso, pero no estoy para nada ubicada como facción. Y no son facciones sino son propuestas que traen los compañeros y estamos en la libertad de unirnos a esta propuesta de este grupo de Samuel o no, pero no estamos peleados y no estamos en guerra verdad sino que son opciones que en un partido se dan", explicó la diputada el pasado 19 de mayo.

Se cuestionó a los parlamentarios integrantes del nuevo proyecto político sobre el por qué no se había invitado a otros diputados y si eso marcaba la división de la bancada.

"Creo que hay que separar ese tema porque pueden haber diferentes corrientes de opiniones, eso es deseable sobre todo en instituciones democráticas, pero vamos a demostrar con el voto en el congreso y con nuestro actuar como diputados y diputadas que los 23 votos mantienen su solidez", aseguró el diputado Pérez.

Agregó que la invitación está abierta a todos los integrantes del partido y que trasciende al pueblo de Guatemala.

Diputados del @msemillagt presentarán una nueva propuesta política para la contienda electoral 2027. Mientras tanto secretarias departamentales del partido convocaron a una reunión para este sábado, con el fin de "discutir la situación política".@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/BMTgmraBAa — Leslie Sánchez (@lsanchez_gtv) May 21, 2025

"Ojalá hubiésemos podido conversar con los más de 25 mil afiliados y afiliadas. Tenemos una limitante importante que es la reducción de tiempo y definitivamente teníamos que salir ahorita, o no nos va a dar tiempo el presentar una alternativa política, un partido político que se tiene que construir de manera correcta, transparente y de cara al pueblo. No estamos comprando una ficha si no lo podríamos hacer un mes antes de las elecciones y listo" reafirmo el diputado Pérez.

Para este sábado se tiene prevista una reunión convocada por las Secretarías Generales Departamentales suscritas al Movimiento Semilla, en la que esperan discutir de forma "urgente" la situación política de esa organización.

Lea también: “No es mi tarea estar involucrado en el tema partidario”: Arévalo por la división en Movimiento Semilla