“No es mi tarea estar involucrado en el tema partidario”: Arévalo por la división en Movimiento Semilla

El diputado Samuel Pérez ha confirmado que él y un grupo de diputados del Movimiento Semilla construirán una nueva agrupación política con el que buscarán reelegirse en las próximas elecciones generales del 2027.

Esto ha causado una división en el Movimiento Semilla, ya que por un lado está el grupo de los que son afines al presidente Bernardo Arévalo y que es liderado por Abelardo Pinto, titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y Jonathan Menkos, ministro de Finanzas.

Este martes 20 de mayo, el presidente Arévalo participó en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional, donde fue cuestionado por este tema de Semilla.

Una de las preguntas fue: ¿Por qué usted está mediando para resolver la situación del fraccionamiento que hay entre la bancada tomando en cuenta que su mandato es apolítico y por qué se está utilizando al Mides?

Arévalo dijo que lo que está sucediendo es que los miembros del partido analizan la forma de cómo organizarse para participar en las próximas elecciones y “dentro de eso pasan las distintas opciones electorales que ellos estarán considerando”.

Afirmó que el Mides no está involucrado y según él hay una campaña de desinformación.

Agregó que el Mides no será utilizado para fines partidarios.

“Yo no estoy mediando entre los distintos sectores, pero me he reunido con grupos que me vienen a consultar sobre la situación actual y yo lo que he hecho es indicar que cualquiera que sea la solución que se encuentre, lo que corresponde es en atención y respeto a ese pueblo de Guatemala que confió el voto en el Movimiento Semilla, en sus candidatos electorales o al Ejecutivo, hacerlo en sentido de cooperación, coordinación y unidad”, añadió el funcionario.

Manifestó: “No es mi tarea estar involucrado en el tema partidario, mi tarea es gobernar en beneficio de todos, pero he hecho este llamado a la unidad y sigo dedicándome a mis tareas ejecutivas”.

También le preguntaron que si el hecho de que Semilla esté proponiendo un nuevo partido político se puede interpretar como una derrota por la supuesta criminalización que el mismo partido ha señalado por parte del Ministerio Público.

Arévalo respondió: “la fiscal va a salir, ya les he dicho yo, está contra un reloj, en el mejor de los casos saldrá el 16 de mayo de 2026, cuando yo de acuerdo con lo establecido legalmente nombraré a un o una fiscal para sustituirla”.

Añadió: “desde ese punto de vista dónde está el fracaso, este gobierno va a nombrar a la sustituta o sustituto de la fiscal actual”.

Según Arévalo, el ente investigador intentó que no tomaran posesión y otras acciones para provocar inestabilidad e incertidumbre.

“Es molesto tener a un Ministerio Público que está obsesionado con a través de mentiras y desinformaciones generar inestabilidad, pero el gobierno no para, sigue adelante trabajando”, según el mandatario.

Arévalo afirmó que como no lograron impedir que el binomio de Semilla tomara posesión, han hecho acciones “ilegales”, “espurias” y con mecanismos de denegación de justicia han impedido que el partido Semilla continúe como cualquier otro partido y han evitado que la organización use sus derechos plenos en el Congreso.