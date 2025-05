Movimiento Semilla se divide, Samuel Pérez y Abelardo Pinto se disputan las bases del partido

Un grupo de diputados del Movimiento Semilla está por anunciar la creación de un nuevo partido político, con el que buscarán reelegirse en las próximas elecciones generales de 2027.

El diputado Samuel Pérez confirmó a Noticiero Guatevisión y Prensa Libre la construcción de una nueva agrupación, la cual iba a ser presentada este domingo 18 de mayo en conferencia de prensa, pero por la mediación del presidente Bernardo Arévalo, se postergó el anuncio.

Aunque aún no se tiene un nombre definido para la nueva agrupación política, la propuesta estaría hecha para que “represente a todas las corrientes del partido y a todo el pueblo de Guatemala, incluyendo liderazgos territoriales".

“El nombre todavía no está, tiene que ser un consenso de todas las personas que lo integren, ya que todavía estamos evaluando diferentes opciones y el objetivo es que sea la evolución del Movimiento Semilla", dijo el diputado.

"Reconocemos que no vamos a dejar de dar la lucha por recuperar el partido pero sin ser ingenuos y sabiendo que las circunstancias nos están empujando a tener que empezar con la construcción de un nuevo partido político transparente”, refirió Pérez.

No todos los actuales diputados formarían parte del proyecto que lidera Samuel Pérez porque desde hace varios meses existe una división entre los integrantes de Semilla.

Por un lado está el grupo de los que son afines al presidente Arévalo y que es liderado por Abelardo Pinto, ministro de Desarrollo y Jonathan Menkos, ministro de Finanzas.

A este grupo pertenecen los diputados, Jose Carlos Sanabria, Victoria Palala, Olga Villalta y Duvalier Castañón.

Por otro lado está la facción que lidera Samuel Pérez, del que forman parte Andrea Villagrán, Román Castellanos, David Illescas, Diego Toledo, Andrea Reyes, Elena Motta y Byron Obregón.

Otros congresistas aún no definen a qué facción apoyarán.

Estos dos grupos pelean por las bases que mantiene el Movimiento Semilla, que fue cancelado por decisión del juez Freddy Orellana y petición del Fiscal Rafael Curruchiche.

El caso, denominado “Corrupción Semilla”, señala que hubo supuestas irregularidades en la constitución del partido, como firmas falsas.

El presidente Arévalo ha sido el mediador entre ambos grupos porque espera que las facciones se unifiquen en el nuevo proyecto, detalló una fuente del partido Semilla.

La última reunión se registró el viernes 16 de mayo y entre los participantes estuvieron los ministros Jonathan Menkos y Anabella Giracca; y los diputados Samuel Pérez, Victoria Palala y Elena Motta.

Otras reuniones se han registrado en Casa Presidencial el pasado 10 de abril y 25 de marzo, según los registros de SAAS.

El diputado Pérez explicó que el tiempo apremia para crear el nuevo partido, porque es necesario llevar a cabo asambleas y cumplir con los requisitos que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Además señala que es la forma en que se puede "jaquear" el “bloqueo político” que el partido tiene por la cancelación ordenada por el juez Fredy Orellana y el Ministerio Público.

El congresista negó que la bancada estuviera dividida e indicó que seguirán en apoyo a las decisiones del Ejecutivo.

“Es la bancada más disciplinada que tiene el Congreso, hay 23 votos que, salvo ciertas pequeñas ocasiones, votamos completamente en bloque, no hay una división en ese sentido”, indicó el parlamentario.

Pero esta postura no es compartida por otros integrantes de Semilla. El pasado sábado 17 de mayo, después de salir de la reunión con el presidente Arévalo, Victoria Palala publicó en su cuenta de X que el “Movimiento Semilla nació en las calles, de las luchas sociales y no desde un espacio de poder".

Movimiento Semilla nació en las calles, de las luchas sociales, no desde un espacio de poder



El único proyecto político legítimo para su continuidad será el que venga del consenso de las bases, de los que siempre creyeron, de los que construyeron el movimiento



Semilla está vivo — Victoria Palala (@Vicpalala) May 17, 2025

"El único proyecto político legítimo para su continuidad, será el que venga del consenso de las bases”, escribió Palala en redes, además de la frase “Semilla está vivo”.

En la misma línea está la postura del diputado Duvalier Castañón, quien también es Secretario de Organización del Movimiento Semilla.

“Han habido rumores al respecto (sobre la creación de un nuevo partido), pero hasta el momento nada oficial, dentro de la bancada no se ha oficializado nada”, aseguró Castañón reafirmando su posición dentro del partido.

“Si se llegase a dar ese nuevo proyecto político, yo soy el Secretario Nacional de Organización del partido político Movimiento Semilla, pese al tema legal, eso no quita que haya una legitimidad en cuanto a las estructuras”, condenó.

Desde noviembre de 2024, cuando se ordenó cancelar a Semilla, sus integrantes iniciaron un diálogo para buscar soluciones que permitieran figurar en la papeleta de 2027, pero según Duvalier Castañón, desde los comités no se han tomado decisiones.

“Seguramente se van a tomar alternativas, pero en este momento no se ha tomado una decisión al respecto”, dijo Castañón.

Al consultarle si se consideraban alianzas con otras agrupaciones políticas, indicó que “pueden haber varias opciones, de las cuales el movimiento tendrá que tomar una decisión en ese momento”, sentenció.

Pinto buscaría la presidencia 2027

Dos fuentes cercanas al partido detallaron que el Ministro de Desarrollo, Abelardo Pinto, buscaría opciones para participar en el próximo proceso electoral.

La primera opción que presuntamente buscaría Pinto es la creación de un nuevo partido político llamado “Dignidad” y la segunda es buscar una alianza con el partido Winaq, que según las fuentes consultadas, le habrían ofrecido a Pinto la candidatura a presidente.

Ese extremo fue negado por el ministro, que en la actualidad es Secretario Adjunto Segundo del Movimiento Semilla,

“Es un rotundo no, no he emprendido ninguna acción en el sentido que usted me indica, ni para la formación de un partido nuevo ni tampoco he tenido conversaciones ni con la agrupación política que usted menciona, ni con ninguna otra”, aseguró Pinto.

Al preguntarle si había interés a futuro en aspirar a un puesto de elección popular dijo: “en este momento lo descarto porque mi única aspiración política en este momento es seguir construyendo y fortaleciendo la institucionalidad del Ministerio de apoyo (sic) social”.

Agregó que para tomar una decisión sobre la continuidad de un proyecto político se debe tomar en cuenta a las personas que integran a Semilla en los territorios, “no podemos en algún momento tomar una decisión de manera unilateral”, aseveró.

El partido Winaq ha sido aliado del presidente Bernardo Arévalo en el Congreso. La diputada Sonia Gutiérrez aseguró que “lo que los ha unido es la defensa a la institucionalidad democrática”, aunque hay temas en los que no han coincidido.

“Hasta ahora nosotros, como partido, hemos salido ya de nuestro proceso asambleario de estructuras municipales, departamentales y por supuesto hace unas dos semanas salimos con nuestra asamblea nacional, garantizando la legalidad del partido. En eso estuvimos trabajando fuertemente durante estos meses. Aún no hemos hablado de ninguna candidatura nacional o alianzas”, refirió Gutiérrez.

