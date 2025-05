Feria de empleo evidencia el desafío del primer trabajo y la exclusión por edad, estos son los principales retos

Desde jóvenes recién graduados hasta profesionales con décadas de experiencia, acudieron el sábado 17 de mayo a una feria de empleo organizada por el Ministerio de Trabajo y empresas del sector privado, en busca de una de las cinco mil plazas disponibles. A pesar de sus diferencias generacionales, todos comparten una misma preocupación: la escasez de oportunidades laborales en Guatemala.

Los jóvenes enfrentan el reto de conseguir su primer empleo por falta de experiencia, mientras que los mayores de 45 años afirman que su edad y la preferencia por talento más joven se han convertido en un obstáculo. Aun así, muchos llegaron con la esperanza de encontrar un puesto, incluso si solo ofrecen el salario mínimo.

Busca crecer

Ever Miguel Gómez, de 25 años, está desempleado desde hace tres meses y participa en la feria de empleo con la esperanza de encontrar una oportunidad que le permita salir adelante. Actualmente estudia Ingeniería en Sistemas en la Universidad Mariano Gálvez, y aunque trabajó antes en una empresa privada, dejó su empleo para enfocarse en sus estudios y crecer tanto académica como laboralmente.

En cierta parte sí ha sido difícil costear mis gastos, pero fue una decisión que me arriesgué a tomar para buscar lo que realmente quiero, indicó.

Muchas veces lo que más piden las empresas es la experiencia y yo no tengo mucha porque solo un empleo he tenido en tema administrativo. Considero que sí hay mucha competencia, en cuestión de experiencia y en cuestión de estudios. Un salario adecuado para mí podría ser de Q4 mil en adelante, o algo cercano al salario mínimo, puntualizó.

Luis Fernando Diemec. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Edad determinante

Luis Fernando Diemec, de 48 años, cuenta con un semestre en Administración de Empresas y llegó a la feria de empleo organizada en la capital con la esperanza de encontrar una oportunidad laboral que se ajuste a su perfil y experiencia. Aunque aún no tenía claridad sobre las plazas disponibles, decidió asistir tras enterarse de que algunas vacantes incluían un rango de edad compatible con la suya.

Me dijeron que había algunas plazas y que el rango de edad involucraba mi edad también, comentó.

Durante años trabajé en centros de llamadas, específicamente en atención al cliente. Mi último empleo fue en ese sector y actualmente me encuentro desempleado. Llevo aproximadamente dos años en la búsqueda de trabajo. No me lo han dicho directamente, pero considero que mi edad ha sido un factor determinante que ha limitado mis oportunidades, precisó.

Rumilda Ixim. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Sin prestaciones

No tengo prestaciones, pero ahí voy viendo cómo le hago, dice Rumilda Ixim, de 52 años, trabajadora doméstica que busca una oportunidad en el extranjero.

Tengo experiencia en trabajos domésticos, cocina, limpieza y empacado, porque es en lo que he trabajado toda mi vida, porque solo tengo tercero básico, afirma.

Actualmente trabajo, pero no de forma estable. Mi salario pende de varias casas en donde me contratan por días, y los ingresos varían dependiendo de la familia, agregó.

Hay casas donde me pagan Q150 o Q200 por día, pero en otras pagan poquito. Ahí vamos viendo cómo lo hacemos. No tengo prestaciones como aguinaldo, bono 14 ni vacaciones. Los patrones me dicen que en los Q200 que me pagan ya va incluido todo eso, lamentó.

Aldo Morataya. (Foto Prensa Libre:Aldo Morataya)

Quiere cambiar su vida

No vengo a llorarles, pero sí tengo la intención de hacer algo para mi vejez, dice Aldo Morataya, de 48 años, quien también busca trabajo en el extranjero tras décadas de experiencia en trabajos de mecánica y electromecánica.

En Guatemala me defiendo con lo que hago, pero los salarios son tan bajos que no alcanzan ni para la canasta básica. Por eso busco un empleo legal fuera del país que me permita generar ingresos más estables y planificar mi jubilación, enfatiza.

En seis meses en Estados Unidos se puede ganar lo que aquí uno no gana ni en dos años. Por eso vine, a ver si cabe la posibilidad. No vengo a llorarles tampoco, pero sí tengo la intención de hacer algo ya para mi vejez, afirma con franqueza. Considera que un salario justo para sus habilidades debería rondar los Q8 mil mensuales.

Werner Cuc. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Seis meses desempleado

Werner Cuc, de 26 años, busca un cambio laboral tras quedar desempleado hace seis meses. Tiene pensum cerrado en Administración de Empresas y cuenta con cuatro años de experiencia en bodegas y formación en administración de negocios. Aspira a crecer profesionalmente.

Estoy buscando un cambio, un crecimiento más personal. Desde noviembre del año pasado estoy sin empleo y ha sido difícil, dijo.

Las ofertas en mi área rondan los Q4 mil 500, pero considero justo un salario mínimo de Q5 mil 500 para alguien con título universitario. La competencia en el mercado laboral es alta. Siempre hay competencia en cualquier ámbito; depende de uno cómo se desenvuelve, comenta.

El problema es que a veces en las empresas indagan sobre tatuajes, y eso no debería ser un impedimento para encontrar oportunidades, considera.

Mario Morán. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Sin oportunidad

Mario Morán, de 57 años, expresa su preocupación por la falta de oportunidades laborales para personas de la tercera edad.

En la sociedad ya para las personas de la tercera edad ya no hay oportunidad de trabajo. Después de los 25 o 35 años es muy difícil conseguir empleo formal. Por eso decidí participar en esta feria para explorar opciones, consciente de que muchos adultos mayores también buscan una oportunidad, indicó.

Tengo experiencia como contador desde hace más de 15 años y he logrado salir adelante al trabajar por mi cuenta, pero el avance tecnológico y la preferencia por los jóvenes en el mercado laboral han dejado a muchos adultos mayores rezagados, sostiene.

Agregó: Los jóvenes vienen más adelantados en tecnología, y muchos adultos no quieren aprender, por eso se quedan atrás. Me urge encontrar trabajo porque a mi cargo tengo a mis dos hijos, una sobrina y mi esposa.

Dios sabrá dónde nos va a colocar a todos. A veces uno quiere un buen empleo y un buen salario, pero creo que el destino juega un papel en estas decisiones.

Mónica González. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Primer empleo

Mónica González, de 18 años, busca su primer empleo en una plaza administrativa. A pesar de no tener experiencia previa, está interesada en comenzar a trabajar y ha intentado buscar empleo en varios lugares, pero no ha tenido éxito hasta ahora. Comenta que la falta de experiencia es el principal motivo que le han dado para no contratarla.

Estudio Auditoría en la universidad, pero la competencia por un puesto laboral es alta. Cuento con el apoyo de mis padres para cubrir mis estudios, pero necesito ayudarlos en los gastos. Mantengo la esperanza de encontrar un empleo que me permita seguir estudiando, precisó.

La verdad es que este tipo de eventos ayudan y espero que, así como yo, otros jóvenes con necesidad puedan encontrar una oportunidad en un lugar donde nos permitan agarrar esa experiencia que nos exigen en otras empresas, subrayó.

Milton Ramírez. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Actitud positiva

Milton Ramírez, de 51 años, busca oportunidades laborales principalmente en las áreas de relaciones públicas, ventas o relaciones internacionales. Tiene aproximadamente 22 años de experiencia y lleva seis meses sin trabajar. Anteriormente ha brindado asesorías en el Congreso de la República y en otras instituciones privadas.

Después de los 50 años es difícil encontrar una oportunidad, pero la clave está en esforzarse y presentar papelería en varias oportunidades para aumentar las posibilidades de ser contratado. La lucha por el empleo requiere persistencia y acción constante, indica.

Deberían abrir más espacios para quienes tienen amplia trayectoria laboral. Creo que la experiencia acumulada es un valor importante que debería ser tomado en cuenta en los procesos de selección. Espero que se reconozca mi potencial y las habilidades de otros adultos mayores para que puedan acceder a empleos adecuados a su perfil profesional, añadió.