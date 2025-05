Pacto colectivo: Los tres temas en los que STEG toma decisiones dentro del Mineduc

Hay tres temas dentro del Ministerio de Educación (Mineduc) en los que el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) ha tenido poder de decisión, que van desde la capacitación hasta la contratación de docentes. Por esa razón, la Procuraduría General de la Nación (PGN) habría presentado, el pasado 6 de mayo, una acción de inconstitucionalidad contra siete artículos del pacto colectivo de condiciones de trabajo del magisterio.

Con cada renovación del pacto, se ha ido cediendo terreno al sindicato mayoritario en atribuciones que competen únicamente a las autoridades ministeriales, y se “deformó” su participación al punto de aprobar, detener o evitar políticas en materia educativa, cuando su intervención debe centrarse en temas laborales, según una fuente cercana a la negociación del nuevo acuerdo, proceso que sigue gozando de confidencialidad.

Calidad del aprendizaje

La implementación de programas educativos —aquellos que tienen un impacto en la calidad del aprendizaje y de la educación— es uno de los temas en los que se indica que el sindicato ha tenido poder de decisión.

Anabella Giracca, ministra de Educación, ha señalado que el sindicato ha puesto resistencia a la Estrategia de Nivelación de Aprendizaje (ENA), que busca mejorar el nivel de los estudiantes en lectura y escritura. También se opusieron a la entrega de textos escolares, a la medición de talla de los estudiantes de primer grado —información que permite actualizar el nivel de desnutrición crónica infantil en el país— y a medidas relacionadas con la educación bilingüe intercultural.

En un comunicado publicado el 26 de agosto de 2024 por la Asamblea Nacional del Magisterio (ANM) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), se menciona que dichas acciones buscan imponer agendas y programas con tendencias internacionales que atentan contra las costumbres y buenos principios de los guatemaltecos, y que son “imposiciones” que no fueron consultadas ni con los padres de familia ni con el magisterio organizado.

Por ello, exhortan a los docentes a “no cumplir órdenes manifiestamente ilegales”, e indicaron que no pueden ser obligados a “desarrollar contenidos programáticos que atenten contra los valores”.

En el documento también manifiestan su oposición a las evaluaciones de los estudiantes bajo el discurso de mejorar los aprendizajes, pues —los resultados— serían utilizados para demostrar públicamente que los docentes no trabajaron durante los tres años de la pandemia del covid-19.

Según la fuente consultada, el rechazo del STEG a las medidas programáticas y educativas impulsadas por el Mineduc se debe a que “no se ha pedido el aval” a la dirigencia magisterial para implementarlas, ya que son temas que competen a las autoridades educativas.

En el pacto colectivo, el artículo 21, literal b), relativo a la capacitación del personal del Mineduc, señala que el ministerio capacitará a los trabajadores previo consenso con el sindicato, y que estos solo están obligados a participar en los eventos regulados por el pacto colectivo. Este apartado fue incluido en la acción de inconstitucionalidad presentada el pasado 6 de mayo por la Procuraduría General de la Nación (PGN) ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

“El artículo dice que las capacitaciones tienen que ser aprobadas por el sindicato. Quiere decir que no podemos implementar nada nuevo, porque sin capacitación no podemos implementar transformaciones. Condenan al sistema educativo a seguir haciendo las mismas cosas porque no dan un aval”, dice el entrevistado.

A su criterio, lo anterior deforma la naturaleza de un sindicato y contraviene la disposición constitucional y la organización básica del Estado.

Beneficios para docentes y estudiantes

De acuerdo con el Mineduc, los programas de apoyo permiten mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, y entre estos se mencionan la alimentación escolar, los útiles escolares, la valija didáctica, la gratuidad de la educación y el remozamiento escolar, entre otros.

Estos beneficios también generan tensión entre las autoridades y el STEG, pero el que más conflicto ha despertado es el de la alimentación escolar. Las autoridades piden que el beneficio llegue a los estudiantes a través de un plato de comida servido, mientras que los sindicalistas prefieren que se continúe con la entrega de la bolsa de alimentos.

El argumento de las autoridades del Mineduc es que preparar los alimentos y darlos a los niños en la escuela permite a muchos tener asegurado un tiempo de comida al día. Además, consumen proteínas que no pueden incluirse en la bolsa que se entrega a los padres de familia. Otro punto es que el beneficio llega directamente al estudiante.

Por su parte, los sindicalistas prefieren la entrega de la bolsa de productos mientras las escuelas no cuenten con cocinas y personal para preparar los alimentos, y esto consta en comunicados emitidos por el STEG.

Las autoridades indican que, previo a la pandemia, la mayoría de los establecimientos no contaban con cocinas y la alimentación escolar llegaba a los niños de forma servida. Por ello, consideran que la resistencia a preparar los alimentos en los centros educativos responde más a una presión sindical. Pese a ello, los niños reciben comida caliente en cerca del 40% de los establecimientos, según Giracca.

Otro tema de tensión fue la derogación del Seguro Médico Escolar —que funcionó durante cuatro años y por el cual se pagaron más de Q843 millones—, el cual fue sustituido por el Programa de Salud Escolar sin consultar al sindicato.

En su inconformidad, el STEG planteó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para revivir el seguro; sin embargo, este fue denegado. También insistió en que el programa figurara en el pacto colectivo que está en discusión, lo cual fue descartado al eliminarse de la redacción final del artículo 62 de dicho documento.

El discurso de los sindicalistas es que los programas de apoyo serán eliminados, pero las autoridades lo contradicen y aseguran que están siendo fortalecidos. La última acción al respecto es el aumento en la asignación anual de la valija didáctica para docentes, que pasa de Q440 a Q600, según anunció la ministra.

“En los últimos años, el sindicato ha tenido decisión en cómo se ejecutan esos programas, y la molestia es que ahora no se les está pidiendo autorización ni opinión, porque no son temas en los que un sindicato tenga experiencia, como salud o nutrición, para tener que hacerle una consulta”, dijo el entrevistado.

Mientras tanto, el STEG sostiene que los programas de apoyo que llegan a estudiantes y maestros son fruto de la lucha sindical.

Contrataciones y reubicaciones

Las juntas mixtas dentro de un pacto colectivo son un espacio para resolver de forma conciliatoria conflictos laborales y evitar que se judicialicen. En el caso del magisterio, los problemas que debería atender son, por ejemplo, cuando un docente agrede verbal o físicamente a otro y esto genera un ambiente de inseguridad en una escuela. Son conflictos focalizados.

Sin embargo, el papel de este órgano se ha desvirtuado, como señala la fuente consultada, pues a raíz del pacto colectivo, la incidencia y participación del sindicato ha ido en aumento en temas que competen únicamente a las autoridades del Mineduc, como decidir sobre la contratación o reubicación de docentes, y también cuándo y cómo hacer las convocatorias, sin considerar la tabla de ponderación.

“La junta mixta se volvió un espacio en el que todo se resolvía y se llevaban todos los temas que tenían que ver con casos de interés para el sindicato y para los maestros, y no tiene la potestad para eso”, agregó.

En el pacto colectivo —artículo 50— también se contempla la instauración de una mesa técnica nacional, departamental y municipal para atender asuntos emergentes. No obstante, el entrevistado refiere que en el apartado se dejó “sutilmente abierto” el discutir todos los temas que resulten de interés, lo cual abre la posibilidad de que allí se aborden asuntos fuera de su competencia, y esto se volvió una práctica.

Por la injerencia del sindicato en temas que son competencia directa del Mineduc, Giracca solicitó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentar una acción de inconstitucionalidad contra siete artículos del pacto colectivo. El recurso fue presentado el pasado 6 de mayo ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Artículos denunciados: