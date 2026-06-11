“Que me dé otra oportunidad”: la carta que “El Chapo” envió a Sheinbaum para regresar a México

El fundador y otrora cabecilla del cartel de Sinaloa, Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera, volvió a solicitar su deportación a México desde EE. UU., donde purga cadena perpetua por narcotráfico. El capo pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que considere tomar alguna acción que facilite su retorno y pidió a un juez que le permita demostrarle que ha cambiado.

De acuerdo con una publicación del diario mexicano Milenio, “el Chapo” envió una carta, similar a más de una decena que ha presentado ante el juez Brian Cogan, en la que mencionó a la presidenta Sheinbaum para buscar su regreso a México.

“La presidenta de México es Claudia Sheinbaum Pardo y su locación es en Palacio Nacional, Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06066, Ciudad de México, México, para contactar sobre mi política exterior (sic) para regresar a México”, escribió “el Chapo” en la misiva firmada el 2 de junio del 2026, según recaba Milenio.

En el documento, “el Chapo” explica que su carta busca apoyar a su abogada en los esfuerzos para que pueda cumplir su sentencia en México, y no en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, donde se encuentra en condiciones de aislamiento.

“Tengo una abogada y mi carta es para ayudar a mi abogada, no me presentaré en la corte por mí mismo, hablando el lenguaje del inglés en los Estados Unidos”, escribió “el Chapo” en inglés y con varios errores de sintaxis.

Como en cartas anteriores, el capo de la droga se quejó de las duras condiciones en las que se encuentra en prisión, que le impiden recibir visitas de su familia e incluso tener contacto con otros prisioneros; además, aseguró que su juicio no fue justo, pues, según afirmó, fue el Gobierno mexicano el responsable de la violencia que generó el crimen organizado en su país.

“La violencia no probada fue errónea con respecto a mi sentencia, cuando el gobierno mexicano causó todos los asesinatos y yo fui culpado al tratar de proteger mi vida y a mi familia en México”, dice el narcotraficante en la misiva.

Dice que ha cambiado

En otra carta firmada el 4 de junio del 2026, Guzmán solicitó al juez Cogan la oportunidad de demostrarle que ha cambiado y que sus dos hijas gemelas y su esposa, Emma Coronel, quien cumplió una condena en prisión por delitos relacionados con narcotráfico, lo necesitan.

“También estoy solicitando al juez Brian Cogan que me dé otra oportunidad de mostrar a la gente que mi culpabilidad en 2019 cambió mi vida entera, a nombre de mis adorables hijas gemelas y de mi esposa, que me necesitan en el presente”, señala Guzmán Loera.

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