Aumento a diputados: Tras suspensión del incremento, bancadas reaccionan y entran en controversia por reforma

Luego de la suspensión del aumento de salario para los diputados, las relaciones entre algunas bancadas quedaron tensas ante el cambio y las críticas contra legisladores que se opusieron al incremento.

El presidente del Congreso, Nery Ramos, calificó de “hipócritas y oportunistas” a algunos diputados que, según él, “alzaron la voz” en contra del incremento hasta ahora, pero guardaron silencio la madrugada del 27 de noviembre del 2024, cuando se aprobó.

Ramos se expresó cuando anunciaba la suspensión del acta que respaldaba el aumento, el recién pasado martes 25 de marzo del 2025.

El diputado oficialista Samuel Pérez afirmó que su bancada no se siente aludida por Ramos, aunque lamentó su enojo.

“Lamento el enojo del presidente y de los miembros de la Junta Directiva. No nos damos por aludidos, pero entiendo que haya molestia con algunos diputados", dijo Pérez al respecto.

A criterio de legislador, lo coherente sería dar marcha atrás en el pleno y derogar completamente el acuerdo.

"Sin embargo, nosotros vamos más allá: proponemos reducir el salario de todos los altos funcionarios públicos”, expresó Pérez, quien, minutos antes de la conferencia de la Junta Directiva, presentó una iniciativa para rebajar los sueldos.

El jefe de la bancada Cabal, Luis Aguirre, aseguró en sus redes sociales que la decisión de anular el aumento salarial se tomó porque los diputados no asisten a trabajar.

“Se acabó [...], ya no hay aumento salarial. Tomamos la decisión porque la gente no viene a trabajar y no merece un aumento. Si hubiéramos estado asistiendo y demostrando compromiso con hechos, sería otra historia. Pero con la falta de asistencia, la Junta Directiva tiene que bajarse el sueldo”, dijo Aguirre en un video publicado en TikTok, en el que aparece junto al legislador de su bancada, Mario Velásquez.

“Estos tres meses no los merecíamos, y bien hecho por ustedes”, respondió Velásquez a Aguirre en el video.

@sanjorge_ 💣DIPUTADO AGUIRRE SE BURLA DE LA SITUACIÓN INDICANDO SARCASTICAMENTE QUE YA QUE NO SE PRESENTARON A TRABAJAR, SE SUSPENDE EL AUMENTO SALARIAL. En su momento este dijo que se merecian el.aumento. Así se ve en el vídeo que el mismo publico, en el que indica que como no se presentan mejor suspenden el aumento al salario, sin embargo el sabe que para dejar sin efecto el aumento al salario, se debe contar con la mayoria para aprobar un decreto que derogue el del aumento. ♬ Danger - SoundAudio

Algunos parlamentarios atribuyen la inasistencia a la sesión del martes a la suspensión del incremento salarial.

Sin embargo, en redes sociales, el diputado Adim Maldonado, de una facción de la Unidad Nacional de la Esperanza, aseguró que, en realidad, los legisladores no asistieron porque no había acuerdos sobre una reforma a la Ley de Hidrocarburos, la cual presuntamente busca ampliar el contrato de explotación petrolera de la empresa Perenco.

“Se sugirió que no se incluyera en la agenda legislativa el tema de Perenco, ya que no contaba con el apoyo de la mayoría de diputados. Sin embargo, algunos que creen que manejan la agenda insistieron en incluirlo. Que no los engañen, esa es la verdadera razón por la que no hubo sesión”, publicó Maldonado en su cuenta de X.

Se les sugirió que no incluyeran en la agenda legislativa del día de ayer el tema de PERENCO por no contar con el apoyo de la mayoría de diputados, algunos que creen que manejan la agenda legislativa empujaron para que se incluyera.



Que no los engañen, esa es la verdadera razón… — Adim Maldonado (@AdimMaldonado) March 26, 2025

Una hora más tarde, Aguirre le respondió: “Esas son discusiones abiertas delante de la gente y en el pleno, no en oficinas privadas ni con extorsionistas”. El diputado de Cabal también publicó un video con una conversación en la que presuntamente se avisaba, desde la mañana del martes, que la reforma sería retirada de la agenda por un acuerdo con el Organismo Ejecutivo.

Según fuentes del oficialismo, se prepara una nueva iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos, con la intención de impulsar su aprobación en el Congreso y archivar la actual propuesta en discusión.

Aunque se suspendió el acta que ejecutaba el incremento salarial, aún está pendiente que el pleno del Congreso discuta una propuesta para derogar el acuerdo que ordenaba a la Directiva hacer los ajustes necesarios para el aumento.

La expectativa se mantiene para este jueves 27 de marzo del 2025, con la sesión prevista a las 10 horas, donde se podría incluir una moción para discutir el asunto.

Lea también: Salario diputados: la cronología de cómo aprobaron el aumento mientras Guatemala dormía