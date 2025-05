Estancamiento legislativo: el Congreso cierra primer periodo en disputa por puestos de poder

A pesar de haber contado por segunda ocasión con el respaldo de la Corte de Constitucionalidad (CC) para continuar con la décimo novena sesión ordinaria, los bloques opositores no lograron aprobar una agenda legislativa que les beneficiara con la redistribución de comisiones, cambios en la Junta Monetaria y principalmente en la elección del primer secretario de la Junta Directiva del Congreso.

Esta situación ha provocado que el primer período ordinario de sesiones de este año finalice con un estancamiento en el Legislativo, ya que tanto los bloques que apoyan al oficialismo como la alianza de oposición no cuentan con los votos suficientes para poder impulsar una agenda que tenga beneficios para todas las partes.

Al inicio de la sesión, el presidente del Congreso, Nery Ramos, solicitó al segundo secretario, Mario Ernesto Gálvez, que se corroborara de manera física la asistencia de los diputados, en cumplimiento de lo ordenado por la CC en el expediente 3051-2025, que dio con lugar la debida ejecución que fue presentada por los bloques opositores encabezados por Allan Rodríguez, de Vamos.

Fue así como se procedió a tomar la asistencia de viva voz de los diputados, por medio del listado y en orden alfabético, que dio como resultado la asistencia de 146 diputados presentes y 14 ausentes en el hemiciclo.

Posteriormente, Gálvez procedió a leer la resolución de la CC que ordenaba nuevamente la reanudación de la sesión. También se dio lectura a la resolución del amparo otorgado al bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), que solicitó la destitución de la diputada Karina Paz de la primera secretaría del Congreso, lo que terminó con su remoción.

Además, se leyó el oficio del jefe de bancada de VOS, Jairo Flores, quien comunicó la decisión de su bloque de no ocupar nuevamente dicho cargo, argumentando diferencias con las decisiones del resto de la directiva.

Una vez finalizada la lectura de resoluciones y oficios, se procedió a abordar el primer punto de la agenda propuesta por la oposición: la elección del nuevo primer secretario. Fue entonces cuando el diputado Nery Rodas, del bloque Cabal, solicitó la revisión del quorum.

Ramos accedió a la solicitud y ordenó a los parlamentarios registrar su asistencia mediante huella digital. No obstante, solo 75 diputados permanecían en el hemiciclo, por lo que se declaró la falta de quórum y se levantó la sesión.

Reacciones

Al término de la sesión, Samuel Pérez del bloque oficial, afirmó que esta era “otra gran derrota para Allan Rodríguez, Sandra Torres y sus diputados”, al evidenciar que no contaban con los votos necesarios para aprobar la agenda que impulsaban, y que así seguirá ocurriendo “las veces que sean necesarias”.

En cuanto al interés del bloque opositor para elegir en esta sesión al primer secretario de la Junta Directiva, Pérez dijo que los intereses son “golpistas y son en contra del pueblo de Guatemala”, ya que pretenden volver nuevamente al “sistema de corrupción y saqueo del erario”. También aseguró que buscarán consenso con otros diputados afines para proponer a un candidato a ocupar la primera secretaría.

Rodríguez, jefe del bloque Vamos, comentó que los diputados afines al Gobierno rompen quórum, ya que “tienen temor” de que la alianza opositora cuenta con los votos para aprobar la agenda que impulsan. También indicó que tuvieron conocimiento de que diputados de varios bloques legislativos fueron citados al Ministerio de Finanzas, donde fueron “amenazados” por el ministro Jonathan Menkos para que apoyaran al bloque oficial, ya que de lo contrario no recibirían fondos para proyectos en sus localidades, por lo que varios accedieron.

Además, el opositor puntualizó que su bancada desistió de proponer a algún candidato a la primera secretaría, y se consensuó con diputados de otros bloques para que ellos propongan al candidato a ocupar el cargo.

Ni de un lado ni del otro

Inés Castillo, jefe del bloque UNE, resaltó que el resultado que pudo observarse la tarde de este martes en el hemiciclo refleja que “no están los votos de ningún lado”, por lo que ahora procede buscar un acuerdo político a este problema que mantiene estancado al Congreso.

“Aquí hay que discutir una agenda política, hay que limar las asperezas de lo que ha pasado en el Congreso de la República y que el presidente -Ramos- también le baje un par de rayitas a su comportamiento”, expresó el parlamentario, quién agregó que la alianza de oposición no ha perdido fuerza.

En cuanto a un posible candidato a la primera secretaría, indicó: “Conforme se van comportando las fuerzas políticas será en el momento de la propuesta que se conocerá quién es el candidato”.

Asimismo, acerca del desarrollo de la sesión ordinaria, el presidente del Congreso, Nery Ramos, declaró que se realizó “en estricto cumplimiento a lo establecido por la Corte de Constitucionalidad”. Así también, hizo un llamado a los diputados de los diferentes bloques para que continúen el proceso de diálogo y buscar los acuerdos en torno a una agenda legislativa que atienda las demás de los guatemaltecos.

En cuanto a la primera secretaría, expuso que continuarán los diálogos y se agendará dentro del plazo establecido en la ley del Organismo Legislativo.

Termina el primer periodo ordinario de sesiones

Debido que en la última semana no se convocó a la instancia de jefes de bloque y no se aprobó ninguna agenda de sesiones para esta semana a consecuencia de la resolución de la CC para continuar con la 19 sesión ordinaria que se realizó el pasado martes, no habrá sesión ordinaria el jueves 15 de mayo, por lo que concluye el primer período ordinario de este año.

Para conformar la comisión permanente, sin dar detalles, Ramos informó que se estará llevando a cabo dentro del plazo que la ley determina.