Semilla: “La suspensión puede afectar nuestros derechos como partido, pero un proceso de cancelación que puede durar años, no”

A poco más de 24 horas de conseguir una reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada que volvería a dar vida al partido Movimiento Semilla, un juez penal ordenó la cancelación del grupo político, pero la abogada de la organización asegura que la orden "tiene vacíos" porque una sanción de ese tipo "solo puede ser emitida por una autoridad en materia electoral".

La Junta Directiva del Congreso y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través del Registro de Ciudadanos, ya fueron notificados de una orden para cancelar al partido político, pero esta orden provoca dudas en la diputada Andrea Reyes, congresista de Semilla y abogada de la agrupación política.

La orden de cancelación fue emitida por el juez Fredy Orellana, quien tiene a su cargo el caso Corrupción Semilla, proceso por el que existen sentencias condenatorias en proceso de aceptación de cargos por aparentes irregularidades en el proceso de formación del partido político.

Movimiento Semilla se encuentra con una suspensión provisional que los diputados oficialistas esperan levantar con la reciente reforma legal, pero la orden de cancelación de nuevo los inquieta, y la rechazan.

El oficio que ya llegó al Congreso y al TSE da cuenta que la decisión de Orellana se basa en artículos de la Ley del Organismo Judicial, Código Procesal Penal, Código Procesal Civil y Mercantil, y Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, las sentencias en proceso de aceptación de cargos, e informes enviados por el TSE.

Sin embargo, no utilizó ninguna normativa en materia electoral, por lo que a criterio de Reyes, la orden emitida por Orellana tiene vacíos legales, y dijo que solo el TSE es la autoridad que puede cancelar un partido político.

Los argumentos

Reyes explicó que durante el día se iban a reunir los líderes del partido político para analizar el caso, ya que hasta la tarde de ayer todavía no habían sido notificados.

“Al Congreso ya notificaron, a la Junta Directiva. Desconocemos el motivo porque lo que procedería en todo caso es que el TSE inicie la diligencias para esto, pero tampoco el TSE nos ha informado”, explicó.

Pero la diputada y abogada considera que la orden de Orellana no tiene valor, porque no es la autoridad rectora en materia electoral. “Esto –la cancelación– no es algo que pase realmente por el juez Fredy Orellana, que él pueda decidir”, opinó.

La orden de Orellana obedece por una petición formulada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), unidad a cargo del jefe fiscal Rafael Curruchiche y que mantiene las investigaciones del caso Corrupción Semilla.

“Es una medida desesperada, por eso la actitud de la fiscal el día de ayer. La medida que se nos había aplicado –la suspensión– ya no es aplicable a partir de la reforma y ahora buscan la cancelación definitiva porque ya saben que van a perder la capacidad de operación y de poder sobre el partido Semilla”, añadió Reyes.

Aunque el documento enviado por Orellana ordena la cancelación del partido, Reyes considera que ahora corresponde que el único órgano en materia electoral analice la petición.

“La cancelación no es algo que el juez Fredy Orellana pueda decidir, ni algo que el TSE esté obligado a seguir por lo mismo. De hecho, consideramos que dentro de esta acción hay una serie de comisión de delitos y demuestra el interés del juez Orellana en mantener al partido anulado”, añadió.

Batalla legal

En un escenario en el que el TSE comience el proceso de cancelación o incluso cancele el partido, para que la sentencia quede firme podrían pasar años.

“Este proceso puede ser muy extenso y puede que ni siquiera se abra porque no está dentro del marco del financiamiento electoral ilícito, como lo concibe la ley. De hecho, es muy cuestionable la forma cómo el MP y el juez Fredy Orellana logran las sentencias, que no es una investigación penal seria, sino por prácticamente torturar a una persona”, aseguró Reyes.

Las recientes reformas a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, pendientes de entrar en vigencia, restituirían de sus derechos a los diputados de Movimiento Semilla, que han pasado como independientes en la décima legislatura sin poder optar a puestos en Junta Directiva ni presidir comisiones de trabajo.

“Una cosa es que esté el proceso de cancelación y una muy distinta que esté aplicada la medida de suspensión. La suspensión nos puede afectar nuestros derechos como partido, pero un proceso de cancelación que puede durar años, no”, concluyó.

Reyes recordó que hay partidos políticos, como el ahora desaparecido Unión del Cambio Nacional (UCN) que pese a tener un proceso de cancelación no afectaba los derechos de sus diputados. Un ejemplo es la congresista Sofía Hernández, que ocupaba un puesto en la Junta Directiva del Congreso años atrás.