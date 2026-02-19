China niega haber realizado una prueba nuclear subterránea secreta en el 2020

La explosión nuclear subterránea sucedió durante la primera presidencia de Donald Trump, una afirmación controvertida que, sin embargo, se ha convertido en un catalizador para su impulso a reanudar dichas pruebas por parte de Estados Unidos. "No vamos a seguir en una desventaja intolerable", declaró Christopher Yeaw, director de la Oficina de Control de Armas y No Proliferación del Departamento de Estado, durante un debate en el Instituto Hudson, un centro de estudios de Washington. Instó a Pekín a "aclarar" sus pruebas de armas nucleares, que, según algunos funcionarios y expertos estadounidenses, forman parte de un decidido esfuerzo chino por alcanzar, o incluso eclipsar, la ventaja global de Estados Unidos en tecnología de armas nucleares.



El evento en cuestión ocurrió el 22 de junio del 2020, "muy cerca" de una instalación secreta conocida como Lop Nur, en la región occidental china de Xinjiang, según informó Yeaw a los asistentes al debate. Estados Unidos, añadió, utilizó datos sísmicos obtenidos por una instalación en el vecino Kazajistán para concluir que China había realizado una prueba nuclear explosiva. La actividad, con una magnitud de 2.76, no coincidió con un terremoto ni con las explosiones utilizadas en minería, afirmó Yeaw. El rendimiento de la presunta explosión, es decir, la cantidad de energía liberada, sigue sin estar claro debido a los esfuerzos del gobierno chino por ocultar la prueba, añadió: “Sabemos que estaban preparando pruebas designadas de cientos de toneladas”.

Las declaraciones de Yeaw parecieron disipar el escepticismo ante la acusación de la administración Trump a principios de este mes de que China había realizado una prueba explosiva secreta hace casi seis años. Expertos independientes han afirmado que los datos sísmicos, incluso combinados con datos satelitales, probablemente no serían concluyentes. En una declaración del martes, el principal organismo internacional que utiliza sensores sísmicos para detectar explosiones nucleares, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, dijo que detectó “dos eventos sísmicos muy pequeños, con 12 segundos de diferencia” en el período de tiempo descrito por Yeaw, pero que eran demasiado pequeños para “evaluar la causa de estos eventos con confianza”.

La Embajada de China en Washington no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes. A principios de este mes, un portavoz afirmó que “China es un Estado nuclear responsable” y que se adhiere a una moratoria de ensayos nucleares. La atención de la administración al evento surge tras la afirmación de Trump en octubre de que tanto China como Rusia habían realizado pruebas nucleares explosivas. Trump se ha comprometido a reanudar las pruebas nucleares explosivas de Estados Unidos "en igualdad de condiciones" con esas naciones. El anuncio de Trump alarmó a los expertos en control de armas, ya que cualquier reanudación de tales pruebas revertiría un tabú posterior a la Guerra Fría que se mantiene en Estados Unidos desde que se realizó la última prueba de armas nucleares en 1992.

Después de que el último tratado restante de limitación de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia caducara el 5 de febrero, Trump escribió en las redes sociales que esperaba reemplazarlo con un acuerdo “nuevo, mejorado y modernizado” que incluiría no solo a Estados Unidos y Rusia, los dos arsenales nucleares más grandes del mundo, sino también a China, una potencia nuclear de rápido crecimiento. Los analistas dicen que detallar públicamente una prueba china podría ser una táctica de presión destinada a presionar a Beijing para que se involucre en dichas conversaciones.

China se ha negado durante mucho tiempo a participar en acuerdos como el que expiró este mes, llamado Nuevo START, argumentando que su arsenal es mucho menor que el de Rusia y Estados Unidos. Trump y otros funcionarios estadounidenses han afirmado que, si bien el arsenal de China es menor, se está expandiendo rápidamente, y que Pekín no está sujeto a las mismas restricciones de pruebas que Washington se ha comprometido a cumplir. China posee alrededor de 600 ojivas nucleares, según un informe del Pentágono publicado en diciembre. En comparación, Rusia posee aproximadamente cuatro mil 300 ojivas y Estados Unidos alrededor de tres mil 700 a enero del 2025, según la última evaluación anual del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.

Estados Unidos, Rusia y China son signatarios del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares de 1996, que prohíbe “cualquier explosión de prueba de armas nucleares o cualquier otra explosión nuclear”, aunque Estados Unidos y China nunca ratificaron el tratado y Rusia rescindió su ratificación en el 2023. La última prueba explosiva nuclear confirmada en Rusia se llevó a cabo durante los últimos días de la Unión Soviética, en 1990. La última de China ocurrió en Lop Nur en 1996. El Departamento de Estado y el Departamento de Defensa han sugerido en los últimos años que ambos países han llevado a cabo pruebas no reveladas.



Thomas DiNanno, subsecretario de Estado para el Control de Armas, fue el primer funcionario estadounidense en afirmar que China había realizado una prueba nuclear explosiva en el 2020. Dijo que el ejército chino había "intentado ocultar" sus esfuerzos, porque "reconocía que estas pruebas violan los compromisos de prohibición de pruebas". Yeaw dijo que era "imposible" determinar a partir de los datos sísmicos que analizó el martes la magnitud de la explosión del 2020. China, alegó, estaba utilizando técnicas de "disociación" —como dispositivos detonantes en las profundidades del subsuelo— para amortiguar la explosión y confundir a los sistemas de monitoreo internacionales. Aun así, dijo, era “bastante obvio” que la explosión fue al menos “supercrítica”, un tipo de prueba que utiliza una cantidad limitada de material nuclear pero no produce una reacción en cadena.

Seguir el desarrollo nuclear de China —incluida su capacidad de pruebas— es extraordinariamente difícil, y pocos observadores externos han puesto un pie dentro de una instalación nuclear militar china. Los analistas dicen que si bien es poco probable que las autoridades estadounidenses puedan llegar a una determinación concluyente basándose únicamente en datos sísmicos, no pueden descartar la posibilidad de que las afirmaciones de la administración Trump estén respaldadas por otra información, incluidos datos clasificados que pueden detectar firmas radiactivas o inteligencia humana. Si tal evidencia existe, los funcionarios estadounidenses no la han revelado.