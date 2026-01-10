Por qué China se enfrenta a Japón en una nueva lucha por las tierras raras

El Ministerio de Comercio de China anunció el martes que reforzará los controles sobre la exportación de artículos de doble uso, con aplicaciones tanto militares como civiles. Si bien el anuncio fue impreciso en cuanto a los detalles, el medio de comunicación estatal chino China Daily informó el martes que Pekín también está considerando restringir las licencias de exportación para las tierras raras que se envían a Japón, que, como muchos países, depende de estos materiales para productos clave como automóviles, productos electrónicos y equipos de defensa.

Esta medida es la última salva de represalias de China contra Japón tras las declaraciones del primer ministro Sanae Takaichi a finales del año pasado, en las que sugirió que Japón podría intervenir militarmente si Pekín invade Taiwán, una isla autónoma que el Partido Comunista Chino reclama como su territorio. Los analistas afirman que China también podría estar aprovechándose de la atención de Estados Unidos centrada en sus intereses en Venezuela y poniendo a prueba si Washington defendería a Japón, su aliado. “China está probando esto con mucha intensidad”, afirmó Kenji Minemura, investigador principal y experto en Asia Oriental del Instituto Canon de Estudios Globales en Tokio. “En caso de una contingencia relacionada con Taiwán, a China le resultaría extremadamente problemático… que Japón y Estados Unidos actuaran unidos”.

¿Por qué está preocupado Japón?

China tiene un cuasi monopolio en la minería y el procesamiento global de tierras raras, materias primas necesarias para la fabricación de tecnología y productos de defensa. Pekín ha ejercido este dominio como una poderosa herramienta de influencia económica sobre otros países, incluso en su guerra comercial con Estados Unidos. China anunció esta semana medidas que intensificaron las tensiones entre Pekín y Tokio, incluyendo la prohibición de exportaciones que "pudieran mejorar la capacidad militar de Japón", un guiño al aumento del gasto en defensa de Japón, que se realizó con miras al desarrollo militar de China. Esto se sumó a represalias previas, como desaconsejar a los ciudadanos chinos visitar Japón por turismo y prohibir las importaciones de mariscos japoneses.

El miércoles, el Ministerio de Comercio inició una investigación antidumping sobre las importaciones japonesas de diclorosilano, un material utilizado en la fabricación de semiconductores. Un portavoz del ministerio declaró el miércoles que el dumping "perjudicó la producción y el funcionamiento de las industrias nacionales". El portavoz del Ministerio de Comercio, He Yadong, dijo en una conferencia de prensa el jueves que los controles de exportación de productos de doble uso de China a Japón tienen como objetivo "prevenir las ambiciones de remilitarización y de armas nucleares [de Japón]" y son "completamente justificados, razonables y legítimos".

No está claro si la prohibición de doble uso se extiende a las tierras raras. Sin embargo, Wang Guangtao, subdirector del Centro de Estudios Japoneses de la Universidad de Fudan en Shanghái, afirmó que la restricción a la exportación de doble uso "probablemente se extenderá a las tierras raras en la práctica" y que "el riesgo también afecta a los usuarios civiles". Esta medida podría tener importantes consecuencias para las industrias clave de Japón, especialmente el sector automotriz. Algunos materiales necesarios para los vehículos eléctricos, por ejemplo, se obtienen casi en su totalidad de China.

Un año de restricciones chinas a las exportaciones de tierras raras podría costar a las industrias japonesas 16.500 millones de dólares y reducir su producto interno bruto en un 0,43 por ciento, según el economista Takahide Kiuchi del Instituto de Investigación Nomura.

¿Por qué sucede esto ahora?

Tras meses de tensiones crecientes, Pekín podría estar tomando represalias ahora debido a la falta de gestos conciliadores de Japón y a un entorno internacional más favorable, dijeron analistas. La negativa de Takaichi a retractarse de sus declaraciones —de hecho, su índice de aprobación aumentó tras su negativa— convenció a China de la necesidad de una represalia más severa, afirmó Wang, de la Universidad de Fudan. Añadió que la sorpresiva captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte del presidente Donald Trump el fin de semana pasado invalidó efectivamente las mismas normas de derecho internacional que Japón invoca en relación con los asuntos a través del estrecho.

“Lo que Estados Unidos hizo en Venezuela pisoteó los principios del derecho internacional que Japón respalda; creo que Takachi también lo ve”, dijo Wang. “Si China decidiera ahora seguir la ley de la selva como lo hizo Trump, Japón probablemente se sentiría menos seguro y moralista al presentar argumentos similares” contra China. Richard McGregor, investigador principal para Asia Oriental en el Instituto Lowy de Australia, coincidió en que las audaces medidas de Trump en América Latina probablemente estén haciendo que el líder chino Xi Jinping sienta que "ahora tiene más margen de maniobra" en su propio patio trasero.

"Creo que miran lo que Estados Unidos está haciendo en su propio hemisferio y tienen todo un conjunto de opciones que les gustaría utilizar, y ahora parece un buen momento", dijo, no solo porque Beijing puede sentirse envalentonado, sino también porque Trump está distraído. China también quiere abrir una brecha entre Japón y sus aliados, dijo Minemura del Instituto Canon: "Romper ese triángulo -alejando a Estados Unidos de Japón y a Japón de Corea del Sur- es el resultado ideal".

¿Ha sucedido esto antes?

Para Japón, la imposición de restricciones por parte de China a las tierras raras es una especie de déjà vu. En el 2010, China adoptó una medida similar en respuesta a un enfrentamiento territorial con Japón cuando un barco pesquero chino cerca de las disputadas Islas Senkaku, que los chinos llaman Diaoyu, chocó con barcos de patrulla de la guardia costera japonesa. China impuso restricciones de facto a las cuotas de exportación de tierras raras, lo que llevó a muchos fabricantes japoneses al borde de la suspensión de sus operaciones. China representó el 90% de las importaciones japonesas de tierras raras en 2010.

Desde entonces, Japón tomó medidas para distanciarse del dominio de China desarrollando sus propios sustitutos de tierras raras mediante esfuerzos de los sectores público y privado y diversificando sus fuentes de materiales. Aun así, depende de China para aproximadamente el 60 por ciento de sus tierras raras y no ha podido separarse, especialmente porque China tiene un dominio del 100 por ciento sobre ciertos elementos. Una prohibición sería devastadora para el sector manufacturero japonés si la producción de ciertos componentes se vuelve más difícil y los precios suben como resultado, dijo Mariko Mabuchi, directora ejecutiva del Instituto de Investigación de Finanzas y Economía de Japón en Tokio.

¿Por qué otros países observan a Japón tan de cerca?

Japón ha demostrado ser un modelo de cómo los países, incluido Estados Unidos, pueden reducir su dependencia de China para las tierras raras. Sin embargo, sigue siendo vulnerable. “Si bien Japón ha dado los mayores pasos para reducir su dependencia de China en materia de tierras raras debido a lo ocurrido en 2010, esto no es independiente”, afirmó Gracelin Baskaran, experta en minerales críticos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington. “Por lo tanto, habrá consecuencias”.

A medida que aumenta la demanda mundial de tierras raras, existe competencia por suministros no chinos, lo que hace aún más difícil encontrar alternativas, dijo Yoshikiyo Shimamine, investigador principal del Instituto de Investigación de Vida Dai-ichi en Tokio. Mientras tanto, muchos expertos se muestran pesimistas sobre una solución a corto plazo de la disputa geopolítica entre Japón y China. "Esto persistirá durante todo el año hasta que haya que ceder en algo", dijo Collin Koh, investigador principal de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam en Singapur.