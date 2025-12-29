Tensión en el estrecho: Taiwán moviliza flota para repeler operaciones navales de China

La Administración de la Guardia Costera de Taiwán (CGA, en inglés) informó que desplegó más de una docena de patrulleras en las inmediaciones de su territorio para enfrentar incursiones de la Guardia Costera china, en el marco de las maniobras militares lanzadas por Pekín en torno a la isla.

Tras el anuncio de estos ejercicios, a primera hora del lunes, la CGA detectó 14 buques de la Guardia Costera china que hostigaban aguas circundantes a Taiwán y zonas próximas a las líneas de las aguas restringidas de islas periféricas como Matsu, Kinmen, Wuqiu y Dongsha, informó la autoridad marítima.

“La Guardia Costera movilizó de inmediato 14 patrulleras en distintas áreas marítimas para realizar un despliegue preventivo y llevar a cabo vigilancia en paralelo uno a uno, expulsándolos con firmeza”, indicó el comunicado oficial.

La CGA también envió otros buques como apoyo y estableció, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, un centro de respuesta de emergencia para el seguimiento de la situación.

“Bajo la estrecha supervisión de la Guardia Costera, todas las embarcaciones nacionales y extranjeras que navegaban por las aguas circundantes a nuestro país pudieron transitar con seguridad, sin amenazas ni interferencias”, apuntó el organismo.

Según la CGA, los ejercicios militares de China, que se extenderán hasta este martes a las 18.00 horas (10.00 GMT), tienen un impacto significativo en la seguridad de la navegación y en la de los pescadores que trabajan en la zona.

“La Guardia Costera responde con todos sus medios y, en estrecha cooperación con el Ministerio de Defensa Nacional y otras unidades de seguridad nacional, garantiza la seguridad y fluidez de las rutas marítimas, defiende con firmeza la soberanía nacional y protege la vida y los bienes de la ciudadanía”, añadió la entidad.

Estos ejercicios, denominados Misión Justicia-2025, fueron lanzados la víspera por el Ejército chino como una señal de advertencia contra las “fuerzas externas” que busquen interferir en la cuestión taiwanesa.

Durante el primer día de maniobras, Pekín simuló varios escenarios de conflicto, entre ellos ataques a objetivos marítimos y terrestres, operaciones antisubmarinas, bloqueo de puertos y áreas clave, así como ejercicios para lograr la “superioridad aérea regional”, en los que participaron bombarderos, cazas, destructores, fragatas y drones.

El Ejército chino confirmó este martes el inicio del segundo día de simulacros bélicos en los alrededores de la isla, en un contexto de creciente tensión entre Pekín y Washington, y Tokio, a causa de Taiwán.