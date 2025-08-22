Justicia
MP efectúa allanamientos por posibles irregularidades en la adquisición de uniformes para el Mingob
Fiscalía desarrolla seis allanamientos por supuestas irregularidades en la compra de uniformes para el Ministerio de Gobernación.
Investigadores inspeccionan uniformes adquiridos por el Ministerio de Gobernación. (Foto Prensa Libre: compartida por el Ministerio Público)
El Ministerio Público (MP) informó que este viernes 22 de agosto realiza seis diligencias de allanamiento, en seguimiento a posibles irregularidades en la adquisición de uniformes para el Ministerio de Gobernación (Mingob).
Añadió que la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos, con acompañamiento de la Policía Nacional Civil, desarrolla las diligencias.
El objetivo es el secuestro de evidencias, en seguimiento a una investigación por posibles irregularidades en la adquisición del referido producto.
“Estas acciones se realizan en el marco de las facultades legales del Ministerio Público y con el objetivo de recolectar indicios que permitan esclarecer posibles hechos vinculados con corrupción y operaciones financieras irregulares”, según la Fiscalía.
Investigadores inspeccionan bolsas plásticas que contienen uniformes para la PNC.
Las diligencias continúan en desarrollo.
