Empagua alerta de que altas temperaturas y escasez de lluvias podrían afectar las fuentes de abastecimiento en la capital

En medio de la alerta amarilla preventiva emitida por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), la Empresa Municipal de Agua (Empagua) advirtió que las altas temperaturas y la disminución de lluvias podrían comprometer las fuentes de abastecimiento en la capital y algunos municipios cercanos.

Empagua indicó que mantiene monitoreo permanente y acciones operativas para garantizar la continuidad del servicio, tanto en la capital como en municipios aledaños.

Además, recomendó a los usuarios hacer un uso responsable del recurso hídrico, luego de la alerta amarilla derivada de las condiciones climáticas que afectan al país.

Indicó que su personal técnico efectúa todas las acciones operativas necesarias para garantizar el suministro.

El 22 de mayo, el Consejo Nacional de la Conred informó que tomó la decisión de elevar a alerta amarilla las zonas con mayor susceptibilidad a posibles impactos asociados a la escasez de lluvia y las altas temperaturas.

Afirmó que la medida fue adoptada con base en análisis técnicos y científicos nacionales e internacionales, así como en las proyecciones del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación alertó sobre la situación de sequía y altas temperaturas que afectarán áreas de cultivos en el país durante la temporada mayo-julio del 2026.

Añadió que para mayo, junio y julio se prevé un déficit hídrico derivado de lluvias de corta duración y, posiblemente, tempestuosas en algunos territorios del país. Además, observó una disminución de la humedad en los suelos.

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