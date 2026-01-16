Gobierno a examen: cinco son las preocupaciones de los guatemaltecos en las conversaciones de redes sociales

Los ciudadanos no están tranquilos con las acciones del gobierno de Bernardo Arévalo, según lo refleja una escucha social elaborada por DataLab, que identificó cinco preocupaciones de los guatemaltecos que dominan los comentarios e interacciones en las redes sociales.

La escucha social fue realizada por Datalab, una unidad estratégica de análisis e inteligencia digital, a solicitud de Prensa Libre, en la que identificó qué comentaron los guatemaltecos en las distintas redes sociales entre el 12 de enero del 2025 al 14 de enero del 2026.

Esa medición señala que el 92% de los temas de conversación discutidos en las redes sociales son con una tonalidad negativa o neutral, mostrando así un crecimiento a la desconfianza ciudadana con el gobierno de turno.

El estudio midió 3.5 millones de conversaciones generadas en las redes sociales Facebook, Tik Tok y X, que tuvieron un alcance traducido a 3 mil 91 millones de visualizaciones.

Pero además de cuestionar la gobernabilidad, la ciudadanía se queja de otros cuatro problemas: seguridad, economía, salud y el mal estado de las carreteras.

¿De qué hablaron?

Tres momentos del último año generaron una gran cantidad de conversaciones relacionadas al Gobierno. El primer momento fue en marzo, cuando se criticaba el seguro obligatorio a los vehículos.

Un segundo momento, en abril, lo acaparó por varios días la detención de Luis Pacheco, entonces viceministro de Energía y Minas y expresidente de la organización 48 Cantones de Totonicapán. Durante la última semana de abril y primera de mayo las conversaciones en redes sociales también giraron en críticas al Ministerio Público y el “intento de desestabilizar al Gobierno”.

Un tercer momento que reflejó un pico en las conversaciones del último año fue en octubre, cuando la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público, presentó el caso “Corrupción Presidencial”, una trama que señalaba al presidente Bernardo Arévalo y a otros funcionarios de su gobierno de manipular a su favor un contrato con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

Entre el 13 de enero del 2025 y el 14 de enero del 2026, las conversaciones en las redes sociales, relacionadas con el Gobierno reflejaron tres picos de tráfico que se centraron en temas específicos; sin embargo, cinco temas fueron una constante durante todo el año.

Gobierno inestable

La medición señala que la gobernabilidad y política concentró el 35.1% de las conversaciones digitales en el último año, destacando que ven a una administración central inestable.

Un ejemplo claro fueron dos bajas en el gabinete de Arévalo: Francisco Jiménez, que fue el ministro de Gobernación, y Miguel Ángel Díaz, extitular del ministerio de Comunicaciones.

La salida de los dos funcionarios estuvo acompañada de dudas, que en un primer momento no dejaron claro si habían presentado renuncias o si habían sido destituidos por el mandatario.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) se añade a la lista por la poca comunicación ante la salida del secretario Santiago Palomo, quien fue reubicado en un cargo diplomático.

La comunicación oficial de gobierno negó una posible salida que tiempo después fue confirmada, justo cuando el puesto que tenía Palomo quedó sin la protección de inmunidad por una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).

El principal síntoma ciudadano que refleja la medición es un malestar por percibir “un desorden político permanente”, del que forma parte una disputa directa entre el presidente y la fiscal general.

Arévalo prometió en campaña destituir a la fiscal general, María Consuelo Porras, un ofrecimiento que cada vez que le es recordado por la prensa ha generado molestias evidentes en el mandatario.

La constante salida de ministros, la disputa del presidente con la fiscal, la fragmentación de Semilla, y un aumento de salario de los diputados fueron noticias durante el 2025 y se vieron reflejadas en las reacciones en las redes sociales.

Clima de inseguridad

La escucha social identifica la seguridad como el segundo tema de interés en la interacción en las redes sociales, con el 27.9% de las conversaciones digitales del último año. Queda en evidencia la preocupación por la violencia, las extorsiones y la criminalidad en general.

En el plano informativo, estas conversaciones en redes sociales coinciden con un año en el que se dio un relevo de la cúpula del Ministerio de Gobernación luego del escándalo por la fuga de más de 20 pandilleros de la Mara 18.

La evasión de la cárcel de este grupo de criminales significó una orden de captura al exministro de Gobernación Francisco Jiménez, quien dejó el cargo y abandonó el país.

Las conversaciones identificadas en la escucha social también manifiestan una preocupación por la aparente falta de estrategia en materia de seguridad del gobierno.

La medición apunta que el principal dolor ciudadano es sentirse desprotegido, vulnerable, junto a un sentimiento de impotencia ante la criminalidad y constantes exigencias de acciones más firmes, de las que según manifiestan en las publicaciones a lo largo del último año, el gobierno no presta atención.

Entre las quejas por la inseguridad también destaca en ciertos momentos del último año las comparaciones entre el presidente Bernardo Arévalo y su falta de resultados en seguridad, frente al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele que con su sistema de gobierno ha conseguido detener el dominio de las maras.

Desigualdad

La escucha social del último año coloca a la economía cotidiana como un interés de los usuarios y concentró el 13.6% de las conversaciones digitales en el último año, principalmente por el alto costo de la vida en comparación con el salario promedio de los guatemaltecos.

Entre algunas de las principales quejas aparece la sensación que el esfuerzo de trabajo diario no se refleja con el salario, siendo éste insuficiente para cumplir las necesidades básicas de una familia.

Las conversaciones en redes sociales también muestran un sentido de critica hacía los funcionarios de Estado, quienes ostentan cargos con grandes remuneraciones económicas y lujos, sin que la población perciba que el trabajo de estos funcionarios mejore en algo su calidad de vida.

El aumento del sueldo de los diputados aparece también como una crítica en esta temática, debido a que la población considera que existe una desconexión entre el legislador y los ciudadanos, que se presume, son a quienes representan.

Salud abandonada

La salud concentró el 11.8% de las conversaciones digitales en el último año, confirmando que también es un tema de dolor para la población que manifiesta sus sentimientos en mensajes en las redes sociales. Un denominador común en las conversaciones identificadas es la percepción de abandono del sistema de salud público.

Algunas de las quejas son directas por la falta de medicamentos, el mal estado de los hospitales y los centros de salud; así como el mal manejo de fondos destinado a la atención salubrista y un sentido descuido y falta de cobertura a nivel departamental.

Aunque en el último año entre las gestiones del Gobierno se destacó el convenio de compra de medicamentos a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), una investigación del Ministerio Público le puso fin a la iniciativa.

El caso fue presentado por Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), y fue uno de los mayores picos de conversación relacionada al Gobierno en el 2025.

Las dudas que generó este caso trajeron consigo una serie de medidas cautelares contra el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, quien incluso tuvo parte de su salario embargado, y tuvo una orden judicial para no hacer ningún tipo de pago a Unops.

Carreteras

El 11.7% de las conversaciones del último año en redes sociales relacionadas con el Gobierno giraron alrededor del estado de las carreteras, un tema que el mismo mandatario reconoció el pasado miércoles durante una conferencia en el Palacio Nacional, luego de presentar su informe de gobierno en el Congreso.

Entre las quejas que generaron conversaciones en las redes sociales destacaron en el último año las carreteras en mal estado, proyectos de infraestructura inconclusos y dudosos, además de lo que aseguraban los diputados como una falta de compromiso real por parte de las autoridades del Ministerio de Comunicaciones.

También figura en esta misma temática los fatales accidentes de tránsito en los que buses extraurbanos estuvieron involucrados y que dejaron casi un centenar de personas fallecidas.

El dolor ciudadano se manifestó en las redes sociales por la falta de mantenimiento, el riesgo diario al movilizarse, accidentes y pérdidas económicas y una sensación de que el Estado no cumple con sus funciones básicas.