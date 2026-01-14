Gobierno a examen: Avances parciales marcan el segundo año de la gestión de Bernardo Arévalo

Este 14 de enero del 2026 se cumple el segundo año de gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Varios sectores de la sociedad se han pronunciado para expresar sus opiniones con relación a los aciertos y materias pendientes que ha dejado durante el 2025 la actual administración del Ejecutivo.

A criterio de Raquel Zelaya, presidenta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), el segundo año de gobierno de Bernardo Arévalo ha tenido tanto “luces” como “sombras”, que han incidido en la manera en que el presidente ha llevado a cabo el manejo del Ejecutivo en este segundo año.

Según la experta, uno de los principales aspectos que ha incidido en gran manera en cuanto al tema de leyes y políticas en favor del gobierno ha sido la falta de representatividad en una institución tan importante como el Congreso de la República.

“Creo que es de resaltar que no habíamos tenido la experiencia de un gobierno que, en la parte oficial, ese partido en el Congreso no tenga representación reconocida; ese es un elemento que se debe de tomar en cuenta”, aseguró.

En cuanto a avances en el segundo año de gobierno, Zelaya indica que se han dado algunos, como es el caso de la educación.

“Por ejemplo, en el área de educación me parece que, en lo que es remozamiento de escuelas, se ha hecho un trabajo meritorio. Son montos modestos los que se invierten, sin embargo, es bueno que haya edificios con servicios sanitarios adecuados, donde haya también la refacción escolar. Los útiles escolares también han llegado en más tiempo que en otras ocasiones, pues ahí hay un punto -positivo-”, afirmó.

Además, consideró que se han dado avances significativos, especialmente en cuanto a acuerdos alcanzados con EE. UU., particularmente en la remodelación de puertos y del ferrocarril.

“En cuanto a proyectos de mayor alcance, creo que los acuerdos para los temas de puertos y ferrocarriles con Estados Unidos son positivos porque no son un proyecto para tener lucimiento en el año electoral, sino que es algo mucho más permanente y eso hay que reconocerlo”, dijo Zelaya.

Asimismo, cree que se han dado otros avances como la construcción de puestos de salud, principalmente en el interior del país, y políticas de inclusión y participación de la mujer en distintos puntos y aspectos de la administración.

Seguridad e infraestrucura con impactos y rezagos considerables

No obstante, también considera que hay otros temas que han tenido un impacto considerable durante el segundo año de gestión del presidente Arévalo, siendo uno de ellos la fuga de los 20 reos de la cárcel de Fraijanes, ocurrida en octubre del 2025.

“La fuga de los privados de libertad de Fraijanes 2 fue un golpe terrible a la percepción ciudadana sobre el tema de seguridad. Ese fue un golpe muy fuerte, una alerta de toda la atención que representa el Sistema Penitenciario”, comentó.

También considera que la infraestructura vial y de carreteras es una de las áreas que, a su criterio, ha sido de las más precarias durante este segundo año de gobierno.

“En el tema de infraestructura, digamos, sí es una de las áreas más precarias de resultados, pero sí sabemos que hay situaciones de demasiada corrupción. Entonces sí creo que, con el tema de infraestructura pública, sí ha estado muy rezagado”, dijo Zelaya, quien también agregó que el Organismo Ejecutivo tiene la posibilidad en los dos años de gestión que le quedan, de mejorar aún más las áreas en las que han mostrado avances y de enmendar aquellas en las que se han mostrado rezagos o deficiencias.