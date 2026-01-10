Inicio de clases 2026 en Guatemala para el sector privado y público: datos y fechas clave

La próxima semana marcará un cambio significativo en el ajetreo del tráfico y la dinámica de actividades en Guatemala, especialmente en la ciudad capital y municipios aledaños, debido al inicio de clases en preprimaria, primaria, básico, diversificado e incluso en el nivel universitario.

De acuerdo con el Ministerio de Educación (Mineduc), las fechas de inicio del ciclo escolar 2026 varían según el sector y la modalidad educativa.

El 12 de enero marcará el inicio escalonado del ciclo escolar 2026 en Guatemala, con el retorno a clases en centros privados y universidades; sin embargo, la incorporación total del sistema educativo se completará el 2 de febrero, cuando comiencen actividades las instituciones del sector público.

Inicio de clases 2026

Estas son las fechas oficiales establecidas por el Mineduc para el inicio del ciclo escolar 2026, diferenciadas según el sector y la modalidad educativa. Que iniciará a partir del 12 de enero y se completará el 2 de febrero.

Centros privados (colegios), por cooperativa y municipales

12 de enero: inicio de clases para plan diario y semestral.

17 y 18 de enero: inicio de clases para centros con plan fin de semana (anual y semestral)

Sector público

2 de febrero de 2026: inicio del período lectivo en todos los niveles y modalidades (plan diario, anual, semestral y fin de semana).

Inicio de clases en las universidades

Además, según un monitoreo realizado por Prensa Libre, durante la semana del 12 de enero de 2026 está previsto el inicio de clases en las universidades del país, lo que impactará de forma directa en la movilidad y las actividades académicas del nivel superior. La mayoría de estos centros de estudios se concentran en sectores de alta afluencia vehicular de la ciudad capital, especialmente en las zonas 10, 15 y 16, así como en municipios cercanos.

En el caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Campus zona 12, las actividades académicas para estudiantes de reingreso comenzarán el 12 de enero, mientras que será durante la semana del 19 de enero cuando inicien formalmente las clases para todos los grupos, incluyendo primer ingreso y reingreso.

Asuetos y descansos oficiales

El calendario contempla períodos de descanso obligatorio para estudiantes y docentes, aplicables a todos los sectores educativos.

Semana Santa

30 de marzo al 5 de abril: asueto oficial para todos los sectores educativos.

Receso de medio año

24 al 30 de junio: descanso para estudiantes y docentes.

En el sector público, el receso no aplica para personal administrativo y operativo.

Evaluación de Graduandos 2026

Estas fechas regulan el proceso de registro y aplicación de la evaluación obligatoria para los estudiantes que finalizan el nivel diversificado.

Registro

23 de febrero al 7 de abril: inscripción de estudiantes para la Evaluación de Graduandos 2026, aplicable a todos los sectores.

Aplicación

Junio a agosto: desarrollo de la Evaluación de Graduandos 2026 en establecimientos públicos y privados.

Evaluación de Tercero Básico 2026

El Mineduc estableció un calendario específico para el registro y aplicación de la evaluación nacional de Tercero Básico.

Registro

1 de junio al 30 de julio: registro de estudiantes para la Evaluación de Tercero Básico.

Aplicación

1 de septiembre a octubre: realización de la evaluación a nivel nacional.

Práctica supervisada por sector

La práctica supervisada forma parte del proceso de graduación y cuenta con fechas diferenciadas según el tipo de establecimiento educativo.

Centros privados, por cooperativa y municipales

1 de septiembre: inicio de la práctica supervisada para estudiantes graduandos en todas las modalidades.

Sector público

1 de octubre: inicio de la práctica supervisada para estudiantes graduandos de todas las modalidades.

Cierre del ciclo escolar 2026

El cierre del período lectivo se realizará de forma escalonada, de acuerdo con el sector, la modalidad y el plan de estudios.

Centros privados, por cooperativa y municipales

15 de octubre: último día de clases para plan diario anual.

17 y 18 de octubre: último día de clases para plan fin de semana anual.

6 de noviembre: cierre del plan diario semestral.

7 y 8 de noviembre: cierre del plan fin de semana semestral.

Sector público

25 de octubre: último día de clases para plan fin de semana.

30 de octubre: último día de clases para plan diario.

Regreso a clases reactivará la movilidad en la capital

Aunque aún no se ha divulgado una cifra oficial de estudiantes para 2026, en 2025 se informó que 87 mil estudiantes del sector privado, por cooperativa y municipal iniciaron clases.

A ello se suma que, solo en el primer semestre 2025, el sector universitario registró 65 mil 013 estudiantes en plan diario, según datos publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos factores, junto con el incremento del parque vehicular, llevaron a las autoridades municipales a advertir sobre la necesidad de considerar los impactos en el tránsito, especialmente en la ciudad capital y áreas aledañas.