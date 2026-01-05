Inicio de clases y Aerometro: Las calles y horarios que tendrán más tráfico por regreso de estudiantes y obras

La ciudad de Guatemala enfrenta un aumento en la presión sobre la movilidad urbana, impulsado por el crecimiento del parque vehicular, el retorno a clases, la circulación de buses escolares y la ejecución de diversas obras viales en vías estratégicas.

Por citar un caso, a partir del 5 de enero iniciarán los trabajos de construcción del Aerómetro, lo que implicará la inhabilitación del 50% de los carriles en dos cuadras de la calle Montúfar.

Además, ese mismo día iniciaron las obras de mejora en la vía exclusiva del Transmetro, entre la 22 y 24 calle de la calzada Aguilar Batres rumbo a la Central de mayoreo (Cenma), donde se prevé la inhabilitación de al menos un carril durante aproximadamente un mes, lo que podría generar afectaciones en el tránsito de esa dirección.

Según Amílcar Montejo, director de Comunicación Social de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), la Policía Municipal de Tránsito (PMT) ha anticipado escenarios de mayor congestionamiento, por lo que se han activado previsiones y medidas de administración del tránsito.

Horas pico se amplían en la capital

Montejo advierte que las horas pico ya no se concentran únicamente en la mañana y la tarde. Actualmente, los horarios críticos de mayor congestión son:

5.40 a 8.40 horas

12.15 a 14.15 horas

16 a 20 horas

Montejo pide paciencia a los automovilistas y advierte que las zonas 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 y 21 figuran entre las más afectadas por el aumento del flujo vehicular en los próximos días.

El impacto más fuerte se espera a partir de la segunda quincena de febrero, semana del 12 de febrero, cuando se complete el retorno de los sectores educativo, público y privado, incluidas universidades.

A este escenario, se le debe sumar que el parque vehicular guatemalteco cerró el 2025 con 6 millones 329 mil 105 vehículos registrados, lo que representó un incremento del 8.81% en comparación con 2024.

Carriles reversibles y coordinación intermunicipal

Desde el 5 de enero, explica Amílcar Montejo, la PMT incrementó la presencia de agentes y la señalización circunstancial para la instalación de 46 carriles reversibles en distintos puntos de la ciudad.

Montejo explica que se evalúa el tiempo y espacio de estos carriles, en coordinación con municipios vecinos como Mixco, San Miguel Petapa y Villa Nueva, con el fin de mejorar la movilidad en rutas intermunicipales.

La autoridad recordó que los carriles reversibles no pueden ser utilizados por transporte pesado, de carga ni autobuses, y pidió a los motoristas no rebasar dentro de estos, debido al alto riesgo que representa.

Obras del Aerometro reducirán carriles en la calle Montúfar

Por otra parte, Amílcar Montejo detalla que la 12 calle de la zona 9, conocida como calle Montúfar, tiene doble pista y que los trabajos del Aerometro se concentrarán en la pista con sentido occidente, mientras que el sentido oriente continuará operando con normalidad.

Este tramo vial que cuenta con tres carriles hacia el Occidente, pero durante la ejecución del proyecto del Aerometro únicamente el 50% del espacio vial permanecerá habilitado. La reducción de carriles será permanente, es decir, las 24 horas del día, los siete días de la semana, durante todo el tiempo que se prolongue la construcción del Aerómetro, cuyo plazo aún no ha sido definido.

Ante esta situación, la PMT recomendó a los conductores utilizar vías alternas, especialmente para los desplazamientos entre las zonas 9 y 10, como la 10ª y 11ª calles desde la avenida Reforma hacia el paso a desnivel La Castellana, la 12ª calle hacia el puente Tecún Umán, la 13ª calle hacia el bulevar Liberación y la ruta del Obelisco hacia el puente El Trébol, con el fin de reducir la congestión en el sector.

Obras viales en Aguilar Batres

Entre las principales obras viales destaca la intervención en la calzada Aguilar Batres en dirección al Sur, específicamente en el carril exclusivo del Transmetro entre la 22 y 24 calle, donde se realizan trabajos de reposición de placas de concreto.

Estas labores tendrán una duración aproximada de un mes. Durante ese período, habrá administración del tránsito para permitir la incorporación del Transmetro a la vía principal, así como señalización preventiva por afectaciones en carriles contiguos.

Buses escolares: más unidades y fiscalización

Montejo informó que, hasta la fecha, han sido aceptados oficialmente 600 buses escolares al 5 de enero, para operar dentro de la ciudad. Además, existe una solicitud para incorporar unos 50 vehículos más, los cuales están en proceso de fiscalización.

De acuerdo con los datos, el año pasado se autorizaron 625 buses escolares por lo que se espera que este año se sumen 25 rutas más.

La PMT mantiene supervisiones para garantizar la seguridad vial, especialmente en el traslado de estudiantes, y recordó la importancia de que los buses cuenten con documentación en regla, tarjetón vigente y condiciones mecánicas adecuadas.

Retorno a clases y medidas preventivas

El retorno a clases en centros educativos se prevé entre la tercera y cuarta semana de enero. Ante ello, la PMT desplegará agentes de tránsito en las afueras de colegios y reforzará el monitoreo de los buses escolares autorizados.

Finalmente, la PMT exhorta a los padres de familia a denunciar buses escolares no autorizados y a verificar que las unidades cumplan con las condiciones de seguridad, como parte de las acciones para reducir riesgos y mejorar la movilidad en la Ciudad de Guatemala.