500 buses escolares ya pasaron revisión de la PMT para circular a partir de las próximas semanas

Como cada año, el transporte escolar debe pasar una revisión antes de iniciar un nuevo ciclo lectivo. En noviembre, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) realizó la última fiscalización a los buses que circulan en la ciudad de Guatemala, y 500 unidades ya tienen autorización para trasladar a los estudiantes del sector privado que comienzan clases a partir del 12 de enero, de acuerdo con el calendario aprobado por el Ministerio de Educación.

Los vehículos fueron sometidos a una inspección mecánica para garantizar que cumplan con los requisitos y condiciones adecuadas para operar. Además, se verifica que la tarjeta de operación y la de circulación estén vigentes, que tengan la solvencia actualizada, y que los pilotos cuenten con el permiso correspondiente y licencia de conducir vigente.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de la Empresa Metropolitana de Transporte (Emetra), indicó que aproximadamente cien unidades deben realizar modificaciones mínimas, las cuales deben cumplirse para poder transitar el próximo año.

Agregó que deberán pasar por una nueva revisión, en la que se evaluarán los neumáticos, la tapicería, el buen funcionamiento de los vidrios en las ventanas y compuertas, así como la eliminación de obstáculos que dificulten la movilidad dentro de las unidades. También deben contar con una buena iluminación.

“Hacer esta fiscalización permite el traslado de los estudiantes hacia los centros educativos y garantiza que el recorrido sea seguro. Cumplir con la normativa evita riesgos y vulnerabilidad para los demás usuarios en la vía pública”, indicó Montejo.

Los vehículos que pasaron la revisión recibieron una calcomanía que les permitirá prestar el servicio.

Montejo mencionó que los buses escolares comenzarán a incorporarse al tránsito capitalino en la segunda quincena de enero del 2026.

Este año, el parque vehicular en la capital fue de 2 millones 657 mil 72 automotores de distinto tipo, según el portal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).