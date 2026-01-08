Salida de Tobin Bradley abriría una nueva dinámica en la política exterior de EE. UU. hacia Guatemala

En los últimos días de diciembre del 2025 se conoció sobre la decisión tomada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de remover a 29 embajadores de su país designados en distintas partes del mundo, entre ellos Tobin Bradley, quien se encontraba asignado en Guatemala y fue nombrado durante la administración de Joe Biden.

Según indicó el presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa realizada este miércoles en el Palacio Nacional de la Cultura, la designación de un nuevo embajador de Estados Unidos "no implicará" algún cambio en las relaciones diplomáticas con el país norteamericano.

“Esto es una medida que, primero, es una cuestión general sobre embajadores nombrados por la administración anterior. No tiene ningún efecto sobre las relaciones diplomáticas sobre la naturaleza de los proyectos, todo sigue normal e inclusive en esta semana vamos a tener visitas de funcionarios para seguir trabajando y avanzando en una serie de proyectos conjuntos que tenemos en temas de seguridad, desarrollo y en distintas cuestiones”, puntualizó el presidente.

No obstante, y aunque el presidente Arévalo afirmó que no habrá alguna implicación en la decisión que será tomada en Washington, la salida del embajador Bradley, nombrado por la administración Biden, “implícitamente refleja que va a haber un cambio en la dinámica y en la forma y en el fondo”, afirmó el exvicecanciller y exembajador Luis Fernando Andrade Falla, quien conversó con Prensa Libre sobre los efectos que tendrá para Guatemala esta decisión del presidente Donald Trump.

Una relación que debe “subir de nivel”

El experto destacó que la relación bilateral está llamada a evolucionar. “El gobierno tiene que aceptar que ya no es una relación como se viene haciendo. Tiene que subir a otro nivel y otras prioridades”, afirmó, y que actualmente la comunicación del presidente Arévalo con Washington no es directa, como es el caso del presidente Nayib Bukele en El Salvador, o la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sino que se maneja a través de la Embajada y funcionarios de segundo nivel del Departamento de Estado.

Andrade Falla contextualizó el cambio ordenado por el presidente Donald Trump dentro de una estrategia hemisférica.

“Guatemala no es una relación bilateral per se, sino se inserta dentro de una agenda hemisférica, o en este caso regional, con México y el Triángulo Norte”, indicó.

“Ambigüedades” de Guatemala en la política exterior

Andrade Falla fue crítico con algunas inconsistencias de la política exterior guatemalteca reciente, factor que, a su juicio, también ha sido percibido en Washington.

“Ha habido desfases, faltas de consistencia, ambigüedades de parte de Guatemala. Y eso lo tiene muy claro el gobierno de Estados Unidos”, aseguró.

Como un ejemplo de esta situación citó el apoyo dado por Guatemala a Cuba sobre el tema del embargo, yendo en contra de la política estadounidense.

Perfil del nuevo embajador

Respecto al perfil del nuevo embajador de Estados Unidos en Guatemala, Andrade Falla indica que debe ser una persona de plena confianza del secretario de Estado, que refleje fielmente la política de Trump y priorice una agenda de seguridad, en temas como el combate al narcotráfico, control migratorio y cooperación económica.

“Tiene que ser un embajador de plena confianza del secretario de Estado, que refleje la política del presidente Trump, ya que quien dirige o ejecuta en primera línea la política en el hemisferio occidental es el secretario de Estado, quien asimismo es asesor de seguridad nacional”, afirma.

Frente a este escenario, Andrade Falla recomendó al gobierno guatemalteco prepararse para una nueva dinámica y mostrar mayor claridad estratégica.

“Se recomienda que evalúe el cambio de la dirección del Ministerio – de Relaciones Exteriores – y su equipo, porque han dado zigzagueos. Aquí se requiere mucha definición estratégica”, advirtió.

Finalmente, subrayó la necesidad de que el presidente Bernardo Arévalo debe “renovar su equipo para darle un cambio a las nuevas realidades regionales y globales en función de los intereses del país”.