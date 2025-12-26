Por qué el Gobierno de Trump toma fotos y datos biométricos a extranjeros en las fronteras de EE. UU.

Por qué el Gobierno de Trump toma fotos y datos biométricos a extranjeros en las fronteras de EE. UU.

Desde este 26 de diciembre, EE. UU. comenzó a tomar fotos y recolectar datos biométricos a casi todos los extranjeros en sus fronteras, incluso menores y adultos mayores.

Una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. entró en vigor este 26 de diciembre y permite recolectar datos biométricos de todos los extranjeros que crucen sus fronteras por aire, mar o tierra. (Foto Prensa Libre: Scott Olson/Getty Images/AFP).

Las autoridades de Estados Unidos empezaron a tomar, desde este 26 de diciembre, fotografías de todos los extranjeros y a recopilar los datos biométricos de algunos de ellos que entren y salgan del país por aire, tierra o mar, tras la entrada en vigor de una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

La normativa, anunciada en octubre, permite al DHS recolectar desde este viernes datos biométricos, como huellas dactilares y rasgos faciales, de los extranjeros en los aeropuertos, puestos fronterizos terrestres y puertos marítimos, cuando abandonen Estados Unidos.

También autoriza el uso del reconocimiento facial en menores de 14 años y personas mayores de 79, dos grupos que hasta ahora estaban exentos.

La nueva norma afecta a todos los no ciudadanos, incluidos quienes poseen tarjeta de residencia permanente, residentes temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores.

Según el DHS, este sistema “ayudará a abordar las preocupaciones de seguridad nacional”.

El terrorismo, el uso fraudulento de documentos de viaje, la permanencia irregular de los visitantes y la información incorrecta o incompleta de los viajeros fueron las principales amenazas citadas por el Gobierno para justificar la implementación de esta medida.

“Este sistema también permitirá al DHS confirmar de manera más concreta la identidad de los extranjeros que estén buscando entrada o admisión a Estados Unidos, y verificar su salida de Estados Unidos”, explicó el DHS en la norma.

La medida fue criticada por activistas de derechos civiles, quienes cuestionan qué ocurrirá con los datos de los pasajeros, cuánto tiempo se conservarán y qué pasará en caso de errores.

Además de esta directriz que endurece las normas fronterizas, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso el 10 de diciembre que los turistas de 42 países deban entregar el historial de sus redes sociales de los últimos cinco años para ingresar a Estados Unidos.

Esta medida aplicaría a los ciudadanos que ingresan bajo el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, en inglés).

Este programa incluye a turistas y viajeros procedentes de 42 países, entre ellos España, el Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Japón, Israel y Catar, entre otros.

