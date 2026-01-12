Fuga en Fraijanes 2: Ever Sinay es el quinto reo recapturado que enfrenta un nuevo proceso penal

Ever Jhonatan Sinay Dionisio, alias Cartoon, cabecilla del Barrio 18, fue ligado a proceso penal por evasión. Es el quinto de los seis reos recapturados que ha sido vinculado a un nuevo proceso penal.

Es uno de los 20 reos que se fugaron de la cárcel Fraijanes 2 en octubre del 2025.

La audiencia de etapa intermedia está programada para el 13 de febrero y se llevará a cabo por videoconferencia. En esa ocasión también comparecerán Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias Blanck Demon; Melcin de León, alias Liro Strong; y Marlon Manolo Sincuir, alias Spektro.

Para el viernes 16 de enero se tiene prevista la audiencia de primera declaración de Milton Noel Najarro García, alias Dark.

De los 20 reos fugados, seis han sido recapturados y uno más fue localizado sin vida en una vivienda. Se trata de Edwin Roberto González Ortega, alias Psyco. Trece aún siguen prófugos.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

