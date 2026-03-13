Detienen al “Inquieto” o “Style”, uno de los reos que escapó de la cárcel Fraijanes 2

El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó este viernes 13 de marzo que la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a José Carmelo Sinay Ortiz, alias “Inquieto” o “Style”, uno de los 20 pandilleros que se fugaron de la cárcel de Fraijanes 2 el 12 de octubre del 2025.

Añadió que, con esta recaptura, suman ocho los pandilleros recapturados y uno fallecido tras la fuga.

El Mingob indicó que, según información de inteligencia, el prófugo se encontraba refugiado en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, y era protegido por integrantes de la clica Solo Para Locos, del Barrio 18, con presencia en Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango y Guatemala.

La captura ocurrió este viernes durante dos allanamientos coordinados por la PNC y personal de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público.

El operativo continúa en desarrollo, añadió el Mingob.

El 12 de octubre de 2025, el Sistema Penitenciario informó sobre la fuga de los privados de libertad, entre estos, cabecillas de la mara del Barrio 18.

Amplían detalles

Autoridades ampliaron detalles e informaron que el capturado resultó herido al enfrentarse a tiros con policías en San Juan Ostuncalco. El pandillero fue trasladado a un centro asistencial.

Sinay fue identificado por medio de sistema biométrico.

Agentes de la PNC heridos

De acuerdo con información preliminar, tres agentes policiales resultaron heridos durante el operativo en una vivienda en la 3a calle, zona 1 del referido municipio.

Los uniformados fueron trasladados a un hospital. Uno de ellos sufrió un disparo en el rostro y el otro en la espalda, según el reporte preliminar.

Según la PNC, el estado de salud de los agentes es estable.

Para leer más: Un testigo, una llamada y una visita un día antes de la fuga en Fraijanes 2: esto revelan los nuevos hallazgos

La @PNCdeGuatemala recapturó a José Carmelo Sinay Ortiz, alias “Inquieto” o “Style”, uno de los 20 pandilleros que evadieron la justicia del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, el 12 de octubre de 2025. Con él suman 8 terroristas recapturados y uno fallecido. pic.twitter.com/Gp8MDtWJZ9 — MinGob (@mingobguate) March 13, 2026

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.