Más de 400 celulares en Pavón: la requisa que destapó teléfonos, routers y televisores dentro del penal

Más de 400 teléfonos celulares, armas, equipos de comunicación y drogas fueron decomisados este miércoles 4 de marzo durante una requisa en la Granja Penal Pavón, en Fraijanes, en un operativo conjunto del Sistema Penitenciario, la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala, informaron las autoridades.

La diligencia fue ejecutada por el Sistema Penitenciario (SP), con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala, en el marco del estado de prevención decretado por el Gobierno. Las autoridades indicaron que la requisa continúa en desarrollo.

Según los reportes preliminares, durante la operación se han localizado 414 celulares, además de dos pistolas, 60 municiones y dos tolvas.

También fueron encontrados 18 routers para internet, 19 radiotransmisores portátiles, 14 bombillas con cámaras incorporadas, cinco pesas digitales, 50 televisores y 25 bocinas musicales.

Entre los ilícitos localizados figuran marihuana, cocaína y crack, además de cigarros, cerveza y licor.

El Sistema Penitenciario calificó los resultados del operativo como un “duro golpe a las comunicaciones ilegales en Granja Pavón”.

“Avanzamos con paso firme limpiando de ilícitos los centros de detención del país”, afirmó Jorge López Dellachiessa, director general del Sistema Penitenciario.

El Ejército de Guatemala informó que el objetivo de la operación es fortalecer el control y la seguridad en la prisión, prevenir actividades ilícitas y reforzar los protocolos del centro carcelario.

Imágenes difundidas por el Ejército muestran un fuerte contingente de fuerzas de seguridad que ingresó al recinto para efectuar el decomiso de objetos prohibidos.

La Policía Nacional Civil indicó que los datos divulgados son preliminares y que la diligencia continúa.

Las autoridades recordaron que el 26 de febrero pasado también se efectuó una requisa en Pavón, donde fueron decomisados 25 celulares, cuatro routers, siete repetidores de señal y envoltorios con marihuana.

