¿Quién es “el Enano”, cabecilla del Barrio 18 y conviviente de “la Canche”, asesinada en la zona 12 de Villa Nueva?

Ludwin Gabriel Barrillas Ramírez, conocido como Liro o el Enano, es uno de los cabecillas de la clica Los Crazy Gangsters (LCG) del Barrio 18 y controla al menos ocho colonias en la zona 12 de Villa Nueva, según un análisis de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC).

Barrillas es pareja de Sttayse Melina Barbosa Gutiérrez, la Canche, quien fue asesinada en la 46 calle y 0 avenida, zona 12 de Villa Nueva. Dos hombres a bordo de una motocicleta le dispararon cuando conducía una camioneta tipo agrícola con placas P-674KJM.

De acuerdo con las pesquisas, Barbosa, junto con su padre y tíos, opera taxis pirata en Villa Lobos y otros sectores de Villa Nueva.

La familia Barbosa es investigada por sus vínculos con el cobro de extorsiones y narcomenudeo para el Barrio 18. Además, los taxis pirata propiedad de esa familia fueron captados durante los bloqueos contra el seguro obligatorio en marzo del 2025.

Sttayse Melina Barbosa Gutiérrez y Ludwin Gabriel Barrillas Ramírez se besan en una fotografía que Barbosa publicó en TikTok. La División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) confirmó a Prensa Libre que el hombre es Barrillas, cabecilla de la clica Crazy Gangsters del Barrio 18. En otra publicación, Barbosa compartió un video en el que hacía alusión al nombre de Gabriel. (Foro Prensa Libre: Tiktok de Melina)

¿Quién es el Enano, cabecilla del Barrio 18?

Dipanda confirmó a Prensa Libre que Barrillas es quien aparece en la fotografía con Barbosa. Ambos habrían tenido un hijo. El niño, de 8 años, iba en la parte trasera del vehículo cuando ocurrió el ataque armado.

Según el análisis de Dipanda, hasta finales del 2025 alias el Enano tenía el control de al menos ocho sectores en Villa Nueva.

También puede leer: Condenan a 19 integrantes de la clica Crazy Gangsters del Barrio 18 a penas de hasta 12 años de prisión por extorsión

Áreas donde opera Ludwin Gabriel Barrillas, alias Enano

• Villa Lobos 1

• Villa Lobos 2

• Villa Lobos 3

• La Isla

• La Central de Mayoreo (Cenma)

• Tierra Santa

• Lomas de Villa Lobos

De acuerdo con el Ministerio Público, entre el 2014 y el 2017 la clica Crazy Gangsters percibió al menos Q2 millones producto de extorsión a siete empresas de transporte público y negocios, a quienes exigían pagos de Q1,000 a Q2,500 semanales.

Según Dipanda y la Subdirección General de Investigación Criminal de la PNC, la clica LCG se involucra en el traslado y distribución de drogas y armas en Villa Nueva y Amatitlán, mediante el uso de inmuebles que despojan a vecinos.

El máximo cabecilla de esa clica es Mayro de León Hernández, alias Viejo Zacapa, quien se encuentra recluido en Renovación 1, junto con Aldo Duppie Ochoa Mejía y otros cuatro cabecillas del Barrio 18.

Alias el Enano es el cabecilla del Barrio 18 que opera desde la cárcel Fraijanes 2 y tiene el control de al menos ocho colonias de la zona 12 de Villa Nueva.