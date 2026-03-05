Mujer fingía ser pandillera para extorsionar en Mixco y tenía cinco órdenes de captura

Una mujer señalada de imitar a integrantes de la mara Barrio 18 fue capturada por agentes de la Comisaría 16 en la aldea El Aguacate, zona 9 de Mixco.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 5 de marzo que la detenida fue identificada como Suceli “N”, de 21 años.

Añadió que la sospechosa tiene cuatro órdenes de aprehensión vigentes por el delito de extorsión y una más por extorsión en forma continuada, emitidas en julio, agosto, septiembre y noviembre del 2025 por juzgados de Guatemala, Suchitepéquez y Sacatepéquez.

Los agentes de la PNC también establecieron que el conviviente de la detenida había sido capturado el 5 de marzo del 2025 en la misma aldea por el delito de extorsión.

Según la PNC, el Plan Centinela Metropolitano sigue dando resultados y las acciones preventivas y de seguridad se han reforzado.

Otras capturas

En otro caso, policías antinarcóticos informaron que en la calle principal del barrio La Ciénega, Gualán, Zacapa, fue detenido Heber “N”, de 30 años, acusado del delito de portación ilegal de armas hechizas o de fabricación artesanal.

En Pasaco, Jutiapa, policías de la PNC detuvieron a Darwin “N”, de 32 años, sindicado de lesiones graves.

