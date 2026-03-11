Quién era “la Canche”, la presunta cabecilla del Barrio 18 que murió baleada cuando viajaba con su hijo en Villa Nueva

A las 18.35 horas del martes 10 de marzo de 2026, se registró una balacera frente a un car wash ubicado en la 46 calle, 0 avenida, zona 12 de Villa Nueva. Dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon contra los tripulantes de una camioneta tipo agrícola con placas P-674KJM.

“Dos personas a bordo de una motocicleta le disparan con arma de fuego y la víctima pierde el control del vehículo y se empotra en la entrada de un car wash Masters Auto Clean”, señala el informe policial.

Como Sttayse Melina Barbosa Gutiérrez, de 38 años, fue identificada la conductora, quien murió debido a heridas de arma de fuego en la cabeza, cuello y tórax. En la parte trasera del vehículo viajaba su hijo, de 8 años, y según los Bomberos Municipales el menor resultó ileso.

En la escena del crimen, los fiscales del Ministerio Público localizaron 11 indicios balísticos y dos celulares.

Melina Barbosa Gutiérrez y los taxis piratas

De acuerdo con investigadores del caso, Barbosa, junto con su padre y tíos, opera taxis piratas en Villa Lobos y otros sectores de Villa Nueva. La mano derecha en los negocios familiares era su hermano, alias “Bomba”, a quien mataron a finales del 2025.

La familia Barbosa es investigada por sus vínculos con el cobro de extorsiones para el Barrio 18. Además, taxis piratas propiedad de esa familia fueron captados durante los bloqueos contra el seguro obligatorio en marzo del 2025.

En esa ocasión, el entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, aseguró que los cierres de carreteras estaban siendo orquestados por pandilleros.

Las investigaciones contra Melina Barbosa Gutiérrez llevaron a los investigadores hasta Fraijanes 2 y el Preventivo para Varones de la zona 18, donde presuntamente llevaba dinero a cabecillas del Barrio 18, producto de extorsión.

En sus redes sociales, Barbosa presumía su relación con uno de los cabecillas de la pandilla y sus logros universitarios.

Los investigadores señalaron que también dan seguimiento a los vínculos del Barrio 18 con autoridades locales en ese municipio.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil, el ataque armado contra Barbosa podría estar relacionado con una pugna entre pandillas en Villa Nueva vinculada al cobro de extorsión y al narcomenudeo.