Supuesta pandillera sufre accidente cuando escapaba tras cometer un asalto, según testigo

La Policía Nacional Civil (PNC) detalló cómo fue la captura de una supuesta asaltante que se movilizaba en un taxi pirata la noche del miércoles 11 de marzo.



Explicó que, en el kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico, investigadores auxiliaron a una mujer que había sufrido un accidente de tránsito.



Mientras la auxiliaban, llegó un hombre y afirmó a los investigadores haber visto a los tripulantes del vehículo cuando asaltaban un camión.



Según el testigo, cuando los supuestos asaltantes intentaron huir sufrieron el accidente de tránsito, añadió la PNC.





Ante lo indicado, los agentes procedieron a identificar a la persona que iba a bordo del taxi pirata P305FNX.



Según la PNC, en la parte trasera, del lado del acompañante, localizaron una pistola calibre 9 mm, sin la documentación para portación.



Tras el hallazgo, capturaron a Yoselin “N”, de 29 años, a quien la PNC identificó como integrante de la pandilla Barrio 18, y no reportó más capturas.

