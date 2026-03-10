A plena luz del día: delincuentes asaltan a clientes y a dueña de un puesto de comida en la zona 3

Un grupo de personas fue despojado de sus pertenencias por dos delincuentes que los sorprendieron mientras comían en un puesto ambulante de comida en la zona 3 de la capital.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que los asaltantes llegan al lugar y, tras permanecer unos segundos cerca de las mesas, desenfundan armas de fuego para intimidar a los comensales.

En las imágenes se observa cómo los delincuentes amenazan a las víctimas y les exigen entregar teléfonos, billeteras y otras pertenencias.

Además de robar a las personas que se encontraban en el lugar, los asaltantes también se llevan el dinero de la venta del día del puesto de comida.

El hecho ocurrió a plena luz del día. Según usuarios de redes sociales, donde el video se viralizó, los responsables del asalto actuaron sin cubrirse el rostro.

Internautas también criticaron la falta de acciones de las autoridades y señalaron que los delincuentes operan con impunidad.

