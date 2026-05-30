Empresarios y autoridades viajarán a Washington para fortalecer comercio e inversión con EE. UU.

Desde este fin de semana, representantes del sector privado organizado y de cámaras empresariales viajarán a Washington D. C. para participar en el US-Guatemala Business Council (Consejo Empresarial Estados Unidos-Guatemala), con el propósito de fortalecer los lazos económicos, comerciales y de inversión entre ambos países.

La delegación del sector privado organizado estará encabezada por Carlos Arias Bouscayrol, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), y José Miguel Torrebiarte, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

En el evento, que se desarrollará del 2 al 4 de junio, también participarán autoridades, principalmente del Gabinete Económico. Entre quienes confirmaron su asistencia figuran la viceministra de Economía, Valeria Prado, y el embajador de Guatemala en EE. UU., Hugo Beteta.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, declaró que esta es una de las primeras actividades del US-Guatemala Business Council enfocadas en Guatemala.

Asimismo, se realizarán reuniones con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, así como con representantes del Congreso, centros de pensamiento y asociaciones empresariales.

“Es un buen esfuerzo del sector empresarial para posicionar a Guatemala en Washington D. C.”, enfatizó el directivo.

Sobre los resultados esperados, indicó que se desarrollarán varias reuniones y actividades, por lo que se espera que este esfuerzo contribuya a posicionar a Guatemala para seguir incrementando la inversión extranjera directa (IED) y las oportunidades de negocios en el país.

Durante el evento se desarrollará una mesa redonda sobre comercio e inversión en infraestructura para fortalecer la seguridad económica y nacional. Además, se buscará posicionar a Guatemala ante las principales empresas estadounidenses con operaciones en la región, presentar las industrias prioritarias para la inversión y crear oportunidades de vinculación directa.

Se han programado encuentros con representantes de organismos internacionales con sede en la capital de EE. UU., entre ellos el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades como el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EXIM), la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

El objetivo es avanzar en el financiamiento de proyectos de exportación, explorar líneas de crédito y garantías para el comercio bilateral, identificar proyectos de asistencia técnica y estudios de factibilidad para infraestructura y energía, así como explorar programas de cooperación agrícola, acceso a mercados y medidas fitosanitarias.

También habrá una reunión bilateral en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos y con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.