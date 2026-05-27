Fenix Nickel reorganiza operaciones en Guatemala y busca certificación de minería responsable

La empresa anunció que buscará adherirse al estándar IRMA para minería responsable, como parte de una estrategia para recuperar credibilidad tras las sanciones impuestas por Estados Unidos y el reinicio de operaciones en Izabal.

Fenix Nickel anunció el reinicio de operaciones de su planta de procesamiento en El Estor, Izabal, acompañado de una nueva apuesta: comenzar el proceso para obtener la certificación de la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA), uno de los estándares internacionales más exigentes para la industria extractiva, según explicaron sus ejecutivos.

La decisión marca un giro en la estrategia de la compañía, que busca reconstruir su imagen internacional después de las sanciones impuestas en el 2022 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos contra las antiguas operadoras Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Pronico.

Según el comunicado, la empresa pretende alcanzar “el nivel más alto de certificación” bajo IRMA, un proceso multianual que incluye autoevaluaciones, auditorías independientes y planes de remediación en aspectos ambientales, sociales, laborales y de gobernanza.

Fenix Nickel aseguró que la preparación comenzará una vez concluya la recertificación de normas ISO relacionadas con gestión ambiental, seguridad ocupacional y calidad. Luego, prevé solicitar una evaluación independiente ante IRMA para identificar nuevas medidas correctivas.

El estándar IRMA contempla cientos de requisitos que, según la empresa, superan las exigencias legales nacionales e incluyen controles sobre derechos humanos, participación comunitaria, transparencia, gestión ambiental y condiciones laborales.

La búsqueda de esa certificación ocurre en paralelo al reinicio de la planta de procesamiento de ferroníquel en El Estor, que la compañía presenta como el comienzo de una nueva etapa corporativa basada en gobernanza, cumplimiento y supervisión internacional.

Como parte de esa transformación, Fenix Nickel indicó que reorganizó su estructura empresarial bajo una holding registrada en Estados Unidos, cambió el nombre de las antiguas subsidiarias y nombró al exdirector del FBI Louis Freeh como monitor independiente para supervisar medidas anticorrupción y de cumplimiento.

La empresa también informó que, antes del reinicio, encargó evaluaciones independientes sobre derechos humanos, impacto ambiental e impacto social, elaboradas por Perseus Strategies, Tetra Tech y CentraRSE.

La planta de procesamiento de ferroníquel de Fenix Nickel opera nuevamente en El Estor, Izabal. (Foto Prensa Libre: María Reneé Gaytán).

Los informes identificaron riesgos relacionados con derechos de pueblos indígenas, acceso a información, seguridad, salud y medioambiente, aspectos que han estado en el centro de la conflictividad minera en El Estor durante los últimos años.

En materia laboral, Fenix Nickel señaló que actualmente emplea a alrededor de 1 mil 400 personas y espera llegar a 1 mil 800 trabajadores directos cuando opere a plena capacidad, lo cual espera que se concrete a finales del 2026. Además, indicó que priorizará la contratación local y habilitará mecanismos de empleo en idioma q’eqchi’.

Aunque la planta de procesamiento ya retomó operaciones, la empresa recordó que las actividades extractivas aún no se reinician y están previstas para finales de junio del 2026, sujetas a preparación operativa y requisitos regulatorios.

Para su gobernanza corporativa, crearon un directorio conformado por cinco integrantes, incluidos dos directores independientes, Luis E. Arreaga (exembajador de EE. UU. en Guatemala) y Jessica Bedoya (experta internacional en finanzas y políticas públicas), y tres directores ejecutivos: Marco Aceituno, presidente de Fénix Nickel en Guatemala; Denys Shevchenko, quien actualmente se desempeña como director de Operaciones en ambas compañías en Guatemala, y Denis Gerasev, director Legal de la compañía, con experiencia en gobernanza corporativa, estrategia legal y compliance en la industria de metales y minería. Anteriormente ocupó cargos legales de alto nivel en Solway Investment Group.

Los directores, excepto Bedoya, participaron el martes 26 en una conferencia de prensa en las instalaciones de la minera en El Estor, Izabal, donde dieron a conocer la reorganización de la empresa y los pilares de trabajo, que incluyen acciones para un mejor relacionamiento con las comunidades.

Aceituno expuso que uno de los principales desafíos que han experimentado es el relacionamiento con las comunidades.

Tanto Aceituno como Arreaga explicaron que la relación con las comunidades es uno de los ejes principales de esta nueva administración.

“La primera etapa de la transformación fue corporativa: gobernanza, cumplimiento y supervisión. La siguiente etapa debe ser local: avances visibles, relaciones más sólidas y beneficios concretos para las comunidades. Por ello, las alianzas forman hoy parte de nuestra estrategia y no un elemento secundario”, dijo Aceituno.

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Agregó que buscan reunir a comunidades locales, representantes indígenas, instituciones públicas, expertos técnicos, aliados empresariales y sociedad civil en torno a un enfoque compartido para el desarrollo responsable de la región. “Creemos que las comunidades indígenas deben contribuir a orientar las prioridades de inversión social e iniciativas de desarrollo regional que permitan construir una economía más resiliente y sostenible para El Estor y sus alrededores”, añadió el ejecutivo.

Además, mencionó que trabajarán para el estricto cumplimiento de la normativa gubernamental, e indicó que están preparados para colaborar con el Estado en la atención de necesidades prioritarias de las comunidades.