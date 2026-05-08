Política
Arévalo aborda seguridad, migración y comercio con presidentes de la región y funcionario de Estados Unidos
El presidente Bernardo Arévalo sostuvo reuniones con mandatarios de la región y un alto funcionario de Estados Unidos para abordar temas de seguridad, comercio y migración.
El presidente Bernardo Arévalo y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, conversan en San José, Costa Rica, sobre cooperación regional en seguridad, comercio y migración. (Foto Prensa Libre: Tomada de @BArevalodeLeon)
El presidente Bernardo Arévalo sostuvo este viernes 8 de mayo reuniones con mandatarios de la región y un alto funcionario de EE. UU. para abordar temas de seguridad, comercio y migración, en el marco de la investidura de la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández.
Arévalo se reunió con el presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, con quien conversó sobre “los desafíos de seguridad y ambiente, así como las grandes oportunidades de comercio y turismo”, según publicó el mandatario en sus redes sociales.
“Nuestros países comparten historia, cultura y una gran amistad. Seguimos con el trabajo conjunto por el bienestar de nuestros pueblos”, afirmó Arévalo.
La agenda del gobernante también incluyó encuentros con el presidente de Chile, José Antonio Kast, y con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, antes de participar en la ceremonia oficial de traspaso de mando.
De acuerdo con información oficial, en las reuniones Arévalo destacó la importancia de fortalecer la unidad regional basada en la democracia y la justicia.
El jueves último, el mandatario guatemalteco también se reunió con Fernández, a quien reiteró el apoyo de Guatemala y la necesidad de velar por la institucionalidad en la región.
“Una amistad larga y profunda une a nuestros pueblos, los cuales nos han encomendado la tarea de la unidad, la democracia y la justicia. Cuente con el apoyo de Guatemala para esta tarea compartida. Le deseo lo mejor en esta nueva etapa que está por comenzar”, escribió Arévalo.
Fernández asumió la presidencia para el período 2026-2030, tras ganar las elecciones celebradas en febrero pasado. Con ello, se convirtió en la segunda mujer en gobernar Costa Rica y sucedió en el cargo a Rodrigo Chaves.
Un verdadero gusto encontrar al presidente de Chile, @PresidenteKast, con quien conversamos sobre el gran potencial que tienen nuestras naciones para fortalecer el comercio y el turismo, y las oportunidades que abren para nuestros pueblos. 🇬🇹🫱🏼🫲🏻🇨🇱 pic.twitter.com/i0sWpAEhFX— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) May 9, 2026
Guatemala y Estados Unidos tienen una relación sólida. Esto nos ha permitido avanzar en temas de seguridad, comercio y desarrollo.— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) May 8, 2026
Hoy en un encuentro con el @DeputySecState, Christopher Landau, hemos conversado y reafirmado los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.… pic.twitter.com/9TOM7AbWyQ
Mis mejores deseos para @laurapresi2026, quien a partir de hoy asume la presidencia de Costa Rica.— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) May 8, 2026
En Guatemala cuenta con un aliado para fortalecer a nuestra querida región, con democracia, justicia y bienestar para nuestros pueblos hermanos. 🇬🇹🇨🇷 pic.twitter.com/7G4eH0WB1d
Un encuentro significativo con el presidente de Honduras, @TitoAsfuraPHN, para juntos abordar los desafíos de seguridad y ambiente, así como las grandes oportunidades de comercio y turismo.— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) May 8, 2026
Nuestros países comparten historia, cultura y una gran amistad. Seguimos con el trabajo… pic.twitter.com/NEOehJHBVO
Ha sido un verdadero honor reunirme con @laurapresi2026, quien mañana asume la presidencia de Costa Rica. Una amistad larga y profunda une a nuestros pueblos, los cuales nos han encomendado la tarea de la unidad, la democracia y la justicia. Cuente con el apoyo de Guatemala para… pic.twitter.com/i4HF6EChoa— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) May 7, 2026