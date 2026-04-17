Vacunación se adelanta: bebés de seis meses ya pueden recibir protección contra el sarampión

La aplicación de la denominada “dosis cero” contra el sarampión permite ahora vacunar a bebés desde los seis meses de edad, como una medida extraordinaria ante el brote que afecta al país, informó este viernes 17 de abril el Ministerio de Salud.

La pediatra María Mercedes Saravia, especialista en el tema, explicó que esta estrategia fue autorizada por el Ministerio de Salud y está dirigida a niños de entre 6 y 11 meses, quienes, en condiciones normales, aún no inician el esquema regular de inmunización.

“Tenemos autorizada la dosis cero para poner a partir de los bebés de seis meses a 11 meses y poder adelantarles esta protección”, señaló Saravia.

La pediatra aclaró que esta dosis no sustituye el esquema habitual de vacunación, el cual contempla una primera aplicación a los 12 meses y un refuerzo a los 18, sino que funciona como una protección anticipada para reducir el riesgo de contagio en esta etapa vulnerable.

Detalló que se trata de la misma vacuna, pero se clasifica como “dosis cero” porque no forma parte del esquema regular, sino de una estrategia de respuesta ante el brote.

Según la especialista, la medida busca disminuir complicaciones graves en los niños más pequeños, tomando en cuenta que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede propagarse con facilidad, especialmente en contextos de transmisión activa.

El Ministerio de Salud confirmó el miércoles recién pasado el fallecimiento de cuatro bebés a causa del brote de sarampión. Dos de los casos más recientes corresponden a niñas de 2 y 8 meses, en Quiché y Totonicapán, que se suman a otros dos niños de 10 y 11 meses, registrados en Guatemala y Quiché.

Las autoridades sanitarias indicaron que ninguno de los lactantes tenía la edad suficiente para haber completado el esquema de vacunación triple viral, que en el país se aplica a partir de los 12 meses.

Los informes clínicos vinculan los decesos con complicaciones graves como neumonía, cardiopatías congénitas y distrés respiratorio.

Desde el inicio de la emergencia, el 3 de diciembre del 2025, el laboratorio nacional del Ministerio de Salud ha confirmado cuatro mil 709 casos positivos, incluido el paciente cero.

El análisis epidemiológico revela que, aunque los bebés son los más vulnerables, el 65% de los contagios se concentra en adultos de entre 15 y 39 años, quienes actúan como el principal foco de transmisión debido a brechas de inmunización acumuladas durante años.

El brote se originó tras un retiro religioso multitudinario en Santiago Atitlán, Sololá, en diciembre pasado, al que asistieron más de dos mil personas. Entre ellas figuraba el “paciente cero”, un ciudadano salvadoreño.

Actualmente, Guatemala atraviesa el “pico del brote”, considerado el momento más crítico por el alto volumen de casos diarios.

Ante este escenario, especialistas recomiendan a los padres revisar los carnets de vacunación de sus hijos y del resto del hogar, y acudir a los servicios de salud en caso de no contar con el esquema completo o tener dudas.

El Ministerio de Salud mantiene activa la alerta sanitaria y refuerza las jornadas de vacunación de bloqueo para frenar la transmisión del virus, mientras insiste en que la inmunización sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir la enfermedad y sus complicaciones.

Con información de EFE

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