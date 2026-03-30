Salud sigue en alerta roja por sarampión y autoriza vacuna para la población menor a un año

Durante el fin de semana pasado, médicos del sector privado alertaron en redes sociales de que el sarampión había cobrado la vida de varios niños. Este lunes 30 de marzo, el Ministerio de Salud confirmó la muerte de dos menores de un año, ambos de sexo masculino. Los fallecimientos ocurrieron en los departamentos de Quiché y Guatemala.

Éricka Gaitán, epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación de la cartera, confirmó a Prensa Libre que se analizan otros fallecimientos en personas adultas para establecer si tienen relación con con la enfermedad.

El reporte del ministerio indica que la letalidad por sarampión en menores de un año es del 0.8%, mayor al 0.05% que se identifica para el resto de la población.

Con esto, el riesgo de mortalidad aumenta 16 veces para este grupo de niños, pasando de 5 a 80 casos por cada 10 mil personas.

Una de las muertes confirmadas este lunes 30 de marzo ocurrió en Quiché ,y corresponde a un niño de 11 meses, que comenzó con exantema —erupciones y manchas en la piel— el 5 de marzo. El contagio se produjo por la madre, quien dio positivo a la enfermedad. El menor habría fallecido entre las 48 horas después de los síntomas en la piel.

El segundo caso ocurrió en el departamento de Guatemala, en la capital, y corresponde a un menor de 10 meses, cuyos síntomas iniciaron el 27 de febrero y murió entre el 8 y 14 de marzo. El paciente tenía cardiopatía congénita, lo que pudo complicar el cuadro. Estuvo hospitalizado durante nueve días.

Gaitán refiere que los menores de un año son población no vacunada, pues no están dentro de los esquemas regulares, por lo que es más frecuente que tengan complicaciones al momento de contagiarse.

Casos en aumento

Al 29 de marzo, el Ministerio de Salud reporta tres mil 594 casos positivos acumulados, y el 54% fue detectado en el departamento de Guatemala, lugar donde ocurrió una de las muertes.

Mario Melgar, infectólogo pediatra e integrante del Consejo Nacional de Prácticas de Inmunización (Conapi), dice que las muertes por sarampión son “una llamada fuerte de atención para el ministerio y para la población”.

Agrega que, con la cantidad de casos que han dado positivo en el país, era previsible que se registraran las primeras muertes y pueden esperarse más fallecidos.

Del mismo criterio es Herberth Maldonado, presidente de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI), quien menciona que habrá más casos de gravedad en menores de un año y en no vacunados, mujeres embarazadas y personas con inmunosupresión, cuadros que pueden llevar a la hospitalización y a la muerte.

El registro del Ministerio de Salud indica que la población entre 15 y 39 años acumula más contagios; sin embargo, Maldonado refiere que se debe poner atención a la cantidad de niños que no han cumplido el año y que están enfermando, pues a mayor circulación del virus, crece la probabilidad de que este grupo se contagie.

Tal situación se evidencia en los datos oficiales, pues en solo tres días hubo un aumento de 42 casos en ese grupo etario.

Por otro lado, el presidente de la AGEI no descarta que haya un subregistro en la cantidad de personas contagiadas, pues muchos casos no son reportados al ministerio.

El brote de sarampión inició en Santiago Atitlán, Sololá, y los primeros contagios fueron informados por las autoridades el pasado 9 de enero: cinco personas que se contagiaron en un evento masivo religioso. Con el reporte actual de tres mil 594 casos, en promedio al día se identifican 43.

Maldonado considera que en tres meses el aumento de casos ha sido acelerado y que, de continuar a ese ritmo, se corre el riesgo de que en un año el brote no se contenga, y como sucedió con México y Estados Unidos, Guatemala estaría en riesgo de perder la certificación de país libre del virus; dicho estatus garantiza que el sarampión ya no circula en los países.

Vacunación

El Ministerio de Salud está en alerta roja epidemiológica desde el pasado 9 de enero, cuando se notificaron los primeros casos de sarampión, y fue ratificada el pasado 9 de marzo.

Los lineamientos oficiales indican que la población pediátrica puede recibir una dosis cero de la vacuna SPR contra el sarampión en municipios donde hay casos; sin embargo, el virus ya se extendió en todo el territorio nacional, por lo que la medida se generaliza en todo el país.

Dicha dosis se aplica a los menores de seis meses a un año, previo a la inicial que sugiere el esquema regular: la primera se coloca a los 12 meses y la segunda a los 18 meses, lo que brinda una protección de por vida contra la enfermedad.

Maldonado llama a los padres de familia a vacunar a sus niños con la dosis cero para protegerlos del contagio.

Agrega que el esfuerzo del Ministerio de Salud debe ir encaminado a buscar a este grupo etario y vacunarlo, y aprovechar para verificar el esquema de los demás miembros de la familia para completar las dos dosis.

Gaitán asegura que hay disponibilidad de dosis en los servicios de salud pública para este grupo, pero también para el resto de la población que la requiera. Según la cartera, hasta el 13 de marzo había 265 mil dosis de SR y SPR, que protegen contra el sarampión.

Aumenta riesgo

Una semana atrás, la AGEI alertó que los casos positivos por sarampión podrían tener un incremento mayor debido a la alta movilidad por actividades religiosas y viajes turísticos durante la Semana Santa.

En un comunicado indicó que las aglomeraciones masivas favorecen la diseminación de enfermedades transmisibles y, en el caso del sarampión, una persona infectada puede contagiar a otras 12 o 18 más.

“Nuestro temor es ese, que ahorita en Semana Santa, que es un período de mucha movilidad, las personas vayan de la ciudad al interior para vacacionar, y seguramente habrá personas que estén incubando (el virus) o comenzando con síntomas, y al tener muchos contactos, expandirán la enfermedad”. Herberth Maldonado, presidente de la AGEI

La AGEI recomienda evitar los eventos masivos y las aglomeraciones para reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad, uso de mascarilla, lavado constante de manos con agua y jabón y limpieza de superficies. Si las personas presentan síntomas como fiebre alta, tos, conjuntivitis y erupciones en la piel, deben acudir de inmediato a los servicios de salud.