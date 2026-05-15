¿No sabe si fue vacunado contra el sarampión? Esto debes hacer si no tiene su esquema

Guatemala se encuentra en una fase crítica de vigilancia tras la detección de casos de sarampión en zonas urbanas.

El sarampión no es una simple gripe. Es una enfermedad viral extremadamente contagiosa que se transmite con facilidad a través del aire al toser o estornudar. Según datos oficiales, el virus puede permanecer suspendido en el aire o en superficies durante varias horas, lo que facilita el contagio en espacios cerrados incluso sin contacto directo con un enfermo.

Si una persona no está vacunada, el riesgo de contraer la enfermedad es muy alto.

El cuadro clínico suele iniciar con fiebre, tos y ojos rojos, seguido de la aparición de ronchas rojas en todo el cuerpo. El peligro radica en sus complicaciones, que pueden incluir problemas graves en los pulmones, oídos o, en los casos más críticos, la muerte.

Este 14 de mayo del 2026, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) lanzó la campaña "¡Vacunación en Acción!". Esta iniciativa busca cerrar las brechas de inmunidad en los municipios más afectados, recordando que la enfermedad es prevenible mediante una vacuna segura y gratuita.

La campaña tendrá una duración inicial de nueve semanas enfocada en la contención. Las autoridades hacen un llamado a la acción inmediata, especialmente para aquellos adultos jóvenes que podrían tener esquemas incompletos.

Dudas sobre el esquema de vacunación

¿Qué pasa si no recuerdo si fui vacunado de niño? Si no tienes su carné, la recomendación oficial es vacunarse de nuevo . No hay riesgo por recibir una dosis adicional; el cuerpo la asimila como un refuerzo de seguridad.

Si no tienes su carné, la recomendación oficial es . No hay riesgo por recibir una dosis adicional; el cuerpo la asimila como un refuerzo de seguridad. ¿A qué edades se puede vacunar? Aunque la vacuna se aplica desde los 6 meses, actualmente se prioriza a personas entre 15 y 39 años , donde se concentra el mayor número de contagios. Si no está en ese rango, puede acudir a un centro, hospital o servicio de salud y solicitarla.

Aunque la vacuna se aplica desde los 6 meses, actualmente se prioriza a personas entre , donde se concentra el mayor número de contagios. Si no está en ese rango, puede acudir a un centro, hospital o servicio de salud y solicitarla. ¿Tiene efectos secundarios? No, no existe riesgo por vacunarse dos veces. Los efectos son mínimos: dolor leve en el brazo o fiebre muy breve. Es mucho más seguro vacunarse que arriesgarse a las complicaciones del virus.

Respuestas del ministro de Salud, Joaquín Barnoya

Durante la actividad de lanzamiento este 14 de mayo, el ministro Joaquín Barnoya aclaró los detalles logísticos.

Sobre los requisitos: "Si no saben si se vacunaron, lo mejor es venir. Con presentar su DPI es suficiente", explicó.

Ubicación y horarios: la jornada inicial está en el CUM (9a. avenida 9-45, zona 11) , de 7.00 a 15.00 horas .

la jornada inicial está en el , de . Disponibilidad de dosis: se cuenta con más de 900 mil dosis para cubrir los municipios de Guatemala, San Juan Sacatepéquez y Mixco.

💉 El CUM se convierte esta semana en un punto de protección contra el sarampión.



Mañana 15 de mayo, estudiantes y población en general pueden acercarse al Centro Universitario Metropolitano para vacunarse de forma gratuita y segura, en horario de 7:30 de la mañana a 3:00 de la… pic.twitter.com/u4ocMpierj — Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (@MinSaludGuate) May 14, 2026

Saludjuntos.gt, la herramienta digital para resolver sus dudas

El Ministerio de Salud ha puesto a disposición el sitio web saludjuntos.gt, una plataforma diseñada para orientar a la población de forma rápida.

En este portal puede resolver preguntas como:

¿Mis síntomas son sarampión?: una guía para identificar las señales de alerta.

¿Necesito vacunarme?: el sitio ayuda a verificar si has recibido la vacuna SPR (sarampión, paperas y rubéola) o la SR (sarampión y rubéola).

Consultas rápidas: la herramienta sirve como un orientador inmediato para decidir cuándo acudir a un centro de salud.

Por qué el 95% es la cifra relevante

Para entender la magnitud de esta alerta, es necesario observar el panorama internacional.

Datos recopilados por The Washington Post subrayan la eficacia histórica de la inmunización y los riesgos de bajar la guardia:

Cifras mortales: antes de que existiera una vacuna, el sarampión causaba aproximadamente 2.6 millones de muertes al año a nivel mundial.

antes de que existiera una vacuna, el sarampión causaba aproximadamente a nivel mundial. Protección de por vida: dos dosis de las vacunas contra el sarampión (como la SPR o SR) suelen brindar protección de por vida.

dos dosis de las vacunas contra el sarampión (como la SPR o SR) suelen brindar protección de por vida. Inmunidad de grupo: se requiere que al menos el 95% de la población sea inmune para alcanzar la "inmunidad de grupo". Esto es fundamental para proteger a quienes no pueden vacunarse, como los bebés menores de 12 meses.

se requiere que al menos el sea inmune para alcanzar la "inmunidad de grupo". Esto es fundamental para proteger a quienes no pueden vacunarse, como los bebés menores de 12 meses. La amenaza de los brotes: el descenso en las tasas de vacunación permite la reaparición de la enfermedad; incluso regiones con tasas superiores al 90% están experimentando brotes actualmente debido a estas brechas de cobertura.

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