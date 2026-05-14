¿Cómo se transmite el hantavirus de persona a persona? Lo que se sabe sobre el contagio de la variante Andes

Conocido como un virus zoonótico, el hantavirus pertenece a una familia de virus que se transmite de roedores a seres humanos, ya sea por contacto o por inhalación de partículas contaminadas con orina, saliva o heces de estos animales. Fue en la década de 1990 cuando se descubrió una variante que podría transmitirse de humano a humano, la cual ha sido objeto de estudio.

Esta cepa volvió a generar preocupación luego de que se emitiera una alerta sanitaria por un pequeño brote dentro del crucero de expedición antártica MV Hondius, donde se registraron al menos tres muertes. Otros pacientes han sido confirmados con el virus y más personas permanecen bajo sospecha.

Pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado la baja probabilidad de que este virus represente un peligro a nivel de pandemia para la salud pública, en redes sociales se ha difundido desinformación sobre el hantavirus. Aunque puede llegar a ser mortal, especialistas destacan que su transmisión no es sencilla.

Óscar Donis, jefe de la Sección de Epidemiología del Departamento de Medicina Preventiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), resalta que, en el caso de la variante Andes (ANDV) de la familia del hantavirus, la transmisión entre humanos es mucho más limitada que la del covid-19 o la de un resfriado común.

Expertos destacan que la variante Andes se ha registrado principalmente en Argentina y Chile, y que su transmisión entre humanos ocurre solo bajo condiciones muy específicas. Nancy Sandoval, infectóloga y vicepresidenta de la Asociación Panamericana de Infectología, señala que esta variante solo se transmite mediante contacto muy estrecho y prolongado entre personas.

Es decir, la variante Andes puede transmitirse por contacto directo con secreciones respiratorias, especialmente saliva y otros fluidos corporales, destaca Sandoval.

Los médicos exponen que la transmisión no es tan eficiente como ocurrió con el covid-19, por lo que resaltan que no podría reproducirse con la rapidez con la que se propagó el SARS-CoV-2.

Hantavirus en números

Se conoce que la familia del hantavirus tiene al menos 38 variantes, de las cuales 24 causan enfermedades en humanos y pueden representar una amenaza para los portadores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado que el hantavirus puede provocar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), el cual lleva al paciente a desarrollar afecciones respiratorias.

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus, destaca la OMS, ha provocado la muerte de hasta el 50% de los pacientes. Iris Cazali, médica infectóloga y jefa de la Unidad de Infectología del Hospital Roosevelt, explicó que, aunque el hantavirus no tiene un alto alcance de contagio debido a que se transmite principalmente de roedor a persona, sí posee una elevada tasa de mortalidad.

“La tasa de fatalidad del hantavirus es alta. Cuando se presenta el síndrome pulmonar por hantavirus, la mortalidad puede ser de entre 35% y 50%”, resalta.

Para entenderlo, explica Cazali, el SARS-CoV-2 es mucho más contagioso, mientras que el hantavirus es más letal. Asimismo, el período de incubación de ambos virus es diferente, ya que el primero tiene un período de 14 días, mientras que el segundo puede alcanzar hasta seis semanas.

Sin tratamiento

Una de las dificultades en la lucha contra el hantavirus y sus variantes es que, desde su descubrimiento, no existe una vacuna preventiva, un tratamiento específico ni una cura para ayudar a los contagiados.

El desarrollo de la enfermedad, destaca Cazali, también es complejo porque puede confundirse con una gripe común. Sin embargo, se debe prestar atención al avance de los síntomas, que incluyen dificultades respiratorias y dolores anómalos, ya que un diagnóstico temprano ayuda a los médicos a reaccionar de mejor manera.

Para comprender su evolución, Sandoval explica que entre los síntomas se encuentran fiebre alta de inicio súbito, dolores musculares intensos, escalofríos y malestar general, que en ocasiones se acompañan de náuseas y dolor abdominal. Estos síntomas pueden presentarse entre tres y cinco días antes de que aparezcan las dificultades respiratorias.