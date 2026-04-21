A medida que el sarampión cobra estragos entre los niños, los antivacunas cambian de opinión.

Katie Jennings estaba revisando su teléfono en abril pasado cuando un titular la dejó helada. Un segundo niño no vacunado había muerto de sarampión en su estado natal de Texas.

Fue un punto de inflexión para esta ama de casa de 40 años que había crecido en una comunidad cristiana fundamentalista firmemente antivacunas. "¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué hacemos esto?", recuerda haber pensado. "Quería proteger a mis hijos". Llevó a sus seis hijos a vacunarse contra el sarampión, las paperas y la rubéola. Luego publicó un emotivo video en TikTok dirigido al grupo antivacunas del que antes formaba parte: "Pueden cambiar de opinión", dijo en el video, que ha sido visto más de 422 mil veces.

El sarampión se ha propagado en Estados Unidos, alcanzando niveles de infección no vistos en décadas y amenazando la erradicación de la enfermedad en el país. Este año, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades registraron 1,748 infecciones hasta el 17 de abril, una cifra que supera con creces la del año pasado, aunque los expertos en salud pública afirman que es probable que las cifras nacionales estén muy por debajo del total. Para algunos padres reacios a las vacunas, como Jennings, presionados por el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., presenciar el brote que azota su estado ha hecho que la gravedad de la enfermedad sea más palpable.

Están empezando a cuestionar sus convicciones más arraigadas y las teorías conspirativas que las alimentaban. Y en varios focos de sarampión, un número suficiente de ellos está cambiando discretamente de opinión sobre la vacuna MMR, lo que está contribuyendo a frenar los brotes. El departamento de salud de Carolina del Sur registró un aumento de casi el 170% en las vacunaciones contra el sarampión, las paperas y la rubéola (SPR) en las clínicas gratuitas durante enero, en comparación con el año anterior, y está cerca de declarar el fin del brote. En Texas, las vacunaciones contra el SPR aumentaron un 15% el año pasado, antes de que el estado declarara el fin del brote en agosto.

El departamento de salud de Utah también ha registrado un incremento en las vacunaciones desde el verano pasado, una señal esperanzadora para el brote actual más activo del país. Es notable cualquier cambio de opinión entre los antivacunas, dado que esta comunidad se unió en gran medida en torno a Kennedy, quien ha difundido desinformación sobre las vacunas en su agenda Make America Healthy Again (Hagamos que Estados Unidos vuelva a estar sano). El creciente número de simpatizantes de MAHA que se vacunan cuando el sarampión llega a la ciudad pone en duda la fuerza y ​​la sostenibilidad de su movimiento.

En las últimas semanas, el propio Kennedy ha guardado silencio sobre este tema tan controvertido de cara a las elecciones de mitad de mandato, siguiendo instrucciones de la administración Trump de centrarse en argumentos con mayor alcance. Stuart Simko, pediatra en Greer, Carolina del Sur, condado que limita con Spartanburg, epicentro del brote en el estado, dijo que recibe varias llamadas por semana de padres indecisos. Suelen empezar con algo parecido a: “Oye, sé que siempre he estado en contra de las vacunas, pero el sarampión está aquí cerca. ¿Qué opinas?", dijo. Simko y su equipo intentan generar confianza sin presionar ni juzgar. “Por alguna razón, tienen información diferente”, dijo. Analizar lo que han leído y escuchado, y disipar sus inquietudes particulares, forma parte del proceso.

También es fundamental brindarles la seguridad de que su decisión es profundamente personal y privada. "No tienen que decirle a nadie que le pusieron a su hijo ninguna vacuna", dijo.

El retroceso en las tasas de vacunación infantil se aceleró durante la pandemia de covid-19, lo que contribuyó a crear las condiciones para el resurgimiento del sarampión. Algunas personas simplemente omitieron vacunar a sus hijos porque los confinamientos interrumpieron las visitas rutinarias al pediatra. Pero las tasas también disminuyeron debido a que los activistas antivacunas, que difundían desconfianza hacia la ciencia y desinformación que vinculaba la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola) con el autismo, convencieron a más padres de optar por no vacunar a sus hijos.

Heather Simpson, de 35 años, solía ser una de esas influencers. Se volvió contraria a las vacunas después de empezar a "absorber información errónea" en internet, incluyendo entrevistas con Kennedy. Más tarde, tuvo dificultades para que los médicos diagnosticaran la apnea del sueño de su hija, lo que afianzó su postura contraria al sistema médico establecido. Simpson, residente de Dallas, dijo que su confianza en el sistema de salud había quedado "completamente destruida". Su faceta de influencer surgió por casualidad en el 2019, cuando decidió compartir sus opiniones sobre las vacunas en un grupo de Facebook de madres con ideas afines. Casi al instante, miles de seguidores le ofrecieron una comunidad, algo que, según ella, le faltaba en su vida.

Además, sus publicaciones tuvieron gran repercusión, incluyendo una en la que aparecía disfrazada de sarampión para Halloween, que llegó a los titulares nacionales.

Sin embargo, sus opiniones comenzaron a divergir durante la pandemia, cuando le resultó difícil oponerse a lo que consideraba medidas de sentido común para proteger a los demás, como el uso de mascarillas. También empezó a cuestionar la autoridad de los líderes antivacunas en otros temas de salud. Cuando en el 2021 comenzó a hablar abiertamente en línea sobre su perspectiva cambiante, su red de apoyo se desmoronó.

“Perdimos amigos de verdad”, dijo Simpson. Sufría ataques de pánico, preocupada de que tal vez su antigua comunidad tuviera razón sobre las vacunas. Los médicos, que la guiaron pacientemente a través de sus inquietudes —en lugar de abrumarla con datos—, la ayudaron a reafirmar su decisión de ponerse al día con las vacunas de su hija. Su experiencia la llevó a ayudar a crear Back to the Vax, un pequeño grupo de apoyo en línea para personas antivacunas que poco a poco están desaprendiendo lo que a muchos de ellos les han dicho durante toda su vida. No es un proceso sencillo.

Para Jennings, implicó no solo cuestionar la lógica de saltarse las inyecciones, sino también confrontar toda una cosmovisión que antes regía todas sus decisiones. En su antigua comunidad religiosa, los miembros desconfiaban de los médicos y consideraban a su pastor como la máxima autoridad. Deconstruir esas ideas públicamente en TikTok la ayudó a conectar con personas fuera de su círculo. “Ha sido catártico para mí y me ha ayudado a procesar todo”, dijo Jennings, cuyos hijos ya han recibido todas las vacunas infantiles estándar, además de las de la covid-19 y la gripe.

Sus videos de TikTok relacionados con las vacunas suelen recibir un gran apoyo de comentaristas que se identifican como trabajadores de la salud. “¡Has hecho algo muy valiente!”, dijo uno. Los médicos que están en primera línea durante los brotes de sarampión desempeñan un papel importante, ya que educan a una población que no tiene memoria colectiva de la enfermedad, afirmó Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia. Cuando se eliminó el sarampión en el año 2000, también desapareció el miedo a enfermarse. Lisa Carroll, médica en Carolina del Sur y profesora en el Edward Via College of Osteopathic Medicine, participa en un programa semanal de divulgación en un banco de alimentos local, donde cada vez encuentra más familias que preguntan sobre la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR).

Oye, sé que siempre he estado en contra de las vacunas, pero el sarampión está aquí cerca. ¿Qué opinas?.

Muchas de ellas no son explícitamente antivacunas, simplemente desconocen la vacuna o dónde vacunarse, explicó. Para algunas, fue más fácil firmar un formulario de exención. En estos casos, la información sobre el verdadero riesgo y la seguridad de la vacuna MMR ha propiciado ese cambio de mentalidad, afirmó Carroll. Para quienes temen más a la vacuna que al virus, simplemente decirles lo que tienen que hacer no funciona. Simko, que nunca había visto un caso de sarampión antes del brote que comenzó en Carolina del Sur en octubre, comentó que suele explicar las consecuencias menos conocidas pero más comunes de contraer la enfermedad, como la amnesia inmunológica.

El virus puede provocar que el cuerpo pierda su respuesta inmunitaria natural a otras enfermedades y dejar a la persona inmunocomprometida durante años. Esto puede resultar convincente para algunas personas. En última instancia, los padres indecisos tienen que hacer su propia introspección, y eso lleva el tiempo que sea necesario. A pesar de su firme postura a favor de las vacunas, Simpson tardó años en vacunar a su hija, que ahora tiene ocho años, contra el sarampión, las paperas y la rubéola. Incluso cuando vio cómo circulaba el sarampión en su ciudad natal de Lubbock el año pasado, dudó debido a su persistente ansiedad. Cuando las cifras en Texas comenzaron a disminuir, dejó de sentir esa urgencia.

Pero ahora, ve titulares que anuncian un aumento gradual de los contagios en Utah y Florida. Es hora de vacunarse contra el sarampión, las paperas y la rubéola, dijo. “Comprendo perfectamente todos y cada uno de los miedos que hay detrás”, dijo Simpson. “Lo voy a hacer de todas formas, y por eso es la mejor decisión”.